https://tr.sputniknews.com/20220629/genelkurmay-baskani-orgeneral-guler-katarli-mevkidasi-korgeneral-al-nabet-ile-gorustu-1058107323.html
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Al-Nabet ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Al-Nabet ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T19:33+0300
2022-06-29T19:33+0300
2022-06-29T19:33+0300
türkiye
türk silahlı kuvvetleri
yaşar güler
salem bin hamad al-aqeel al-nabet
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Katar'da bulunan Güler, Al-Nabet ile bir araya geldi.
türkiye
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
türk silahlı kuvvetleri, yaşar güler, salem bin hamad al-aqeel al-nabet
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Al-Nabet ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Katar'da bulunan Güler, Al-Nabet ile bir araya geldi.