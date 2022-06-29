https://tr.sputniknews.com/20220629/genelkurmay-baskani-orgeneral-guler-katarli-mevkidasi-korgeneral-al-nabet-ile-gorustu-1058107323.html

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Al-Nabet ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Al-Nabet ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T19:33+0300

2022-06-29T19:33+0300

2022-06-29T19:33+0300

türkiye

türk silahlı kuvvetleri

yaşar güler

salem bin hamad al-aqeel al-nabet

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Katar'da bulunan Güler, Al-Nabet ile bir araya geldi.

türkiye

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türk silahlı kuvvetleri, yaşar güler, salem bin hamad al-aqeel al-nabet