Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220629/guney-afrikada-gece-kulubunde-olen-21-genc-gazdan-zehirlenmis-olabilir-1058117195.html
Güney Afrika’da gece kulübünde ölen 21 genç gazdan zehirlenmiş olabilir
Güney Afrika’da gece kulübünde ölen 21 genç gazdan zehirlenmiş olabilir
Güney Afrika’da bir gece kulübünde ölü bulanan 21 gencin gazdan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T23:20+0300
2022-06-29T23:20+0300
dünya
güney afrika
gece kulübü
genç
ölüm
toplu ölüm
ölü
gaz
zehirlenme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058117270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e1f6381eb6ba102e4b63e5d3610fcab.jpg
Güney Afrika’da bir gece kulübünde 21 gencin gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmaya yakın bir kaynak, gençlerin zemin katta yetersiz havalandırılan bir odada gaz sızıntısından zehirlenerek ölmüş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğunu ifade ederek, ölümlerin karbon monoksit zehirlenmesinden mi, propan gazından mı yoksa barın içinde yanan başka bir petrol ürününden mi kaynaklandığını belirlemek için testlerin sürdüğünü aktardı.Kaynak ayrıca, cesetleri incelerken cesetlerden tuhaf bir kimyasal koku geldiğini belirterek, bunun hangi kimyasal olduğunun net olmadığını ve polisin olay yerindeki tüm aletleri incelediğini sözlerine ekledi.Adli tıp ekibinden bir sözcü, nihai rapor çıkana kadar soruşturmanın herhangi bir yönü hakkında yorum yapmayı reddetti. Doğu Kap eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, hayatını kaybeden gençler üzerinde otopsi yapıldığı ve örneklerin inceleme için bir laboratuvara gönderildiği aktarıldı.Güney Afrika’nın Doğu Londra kentindeki Enyobeni adlı gece kulübünde 26 Haziran’da, sınavların bitişini kutlamak için toplanan 14-20 yaşları arasındaki 21 genç henüz bilinmeyen bir nedenle ölmüştü. Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında bir kız çocuğu da bulunurken, 18 yaşından küçüklere alkol servisi yapmanın yasa dışı olduğu Güney Afrika’da söz konusu gece kulübü olayın ardından kapatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220627/guney-afrikada-gece-kulubunde-hayatini-kaybeden-21-gencin-olum-nedeni-arastiriliyor-1058002334.html
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058117270_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_0796e2501df2a77ec6937430d12b51d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney afrika, gece kulübü, genç, ölüm, toplu ölüm, ölü, gaz, zehirlenme

Güney Afrika’da gece kulübünde ölen 21 genç gazdan zehirlenmiş olabilir

23:20 29.06.2022
© STRGüney Afrika’da bir gece kulübünde ölü bulanan 21 gencin gazdan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.
Güney Afrika’da bir gece kulübünde ölü bulanan 21 gencin gazdan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© STR
Abone olTelegram
Güney Afrika’da bir gece kulübünde ölü bulanan 21 gencin gazdan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.
Güney Afrika’da bir gece kulübünde 21 gencin gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmaya yakın bir kaynak, gençlerin zemin katta yetersiz havalandırılan bir odada gaz sızıntısından zehirlenerek ölmüş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğunu ifade ederek, ölümlerin karbon monoksit zehirlenmesinden mi, propan gazından mı yoksa barın içinde yanan başka bir petrol ürününden mi kaynaklandığını belirlemek için testlerin sürdüğünü aktardı.

Kaynak ayrıca, cesetleri incelerken cesetlerden tuhaf bir kimyasal koku geldiğini belirterek, bunun hangi kimyasal olduğunun net olmadığını ve polisin olay yerindeki tüm aletleri incelediğini sözlerine ekledi.

Adli tıp ekibinden bir sözcü, nihai rapor çıkana kadar soruşturmanın herhangi bir yönü hakkında yorum yapmayı reddetti. Doğu Kap eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, hayatını kaybeden gençler üzerinde otopsi yapıldığı ve örneklerin inceleme için bir laboratuvara gönderildiği aktarıldı.

Güney Afrika’nın Doğu Londra kentindeki Enyobeni adlı gece kulübünde 26 Haziran’da, sınavların bitişini kutlamak için toplanan 14-20 yaşları arasındaki 21 genç henüz bilinmeyen bir nedenle ölmüştü. Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında bir kız çocuğu da bulunurken, 18 yaşından küçüklere alkol servisi yapmanın yasa dışı olduğu Güney Afrika’da söz konusu gece kulübü olayın ardından kapatılmıştı.
Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni araştırılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
DÜNYA
Güney Afrika'da gece kulübünde hayatını kaybeden 21 gencin ölüm nedeni araştırılıyor
27 Haziran , 18:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала