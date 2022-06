https://tr.sputniknews.com/20220629/ham-yagda-fiyat-yuzde-30-dustu-raflara-yansimasi-bekleniyor-1058091832.html

Ham yağda fiyat yüzde 30 düştü, raflara yansıması bekleniyor

Ham yağda fiyat yüzde 30 düştü, raflara yansıması bekleniyor

Uluslararası piyasada ham ayçiçek yağının tonu 2150 dolara yükseldikten sonra son dönemde talep yetersizliğinden dolayı fiyatlarda hızlı bir düşüş yaşanıyor... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T13:40+0300

2022-06-29T13:40+0300

2022-06-29T13:48+0300

ayçiçek yağı

ekonomi

indirim

ihracat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/1054473551_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aedbf28eefb984f08759dc62afa68dc8.jpg

Uluslararası piyasada tonu 800 dolar olan pandemi ile birlikte 2150 dolara yükselen ham ayçiçek yağ fiyatı son haftalarda ciddi bir düşüş trendine girdi. Uluslararası piyasada tonu 2150 dolardan 1500 dolara geriledi.Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre; uluslararası piyasada fiyatların yüzde 30 gerilediğini söyleyen sektör temsilcileri, yeni fiyatlarla yapılan kontratların işlenip pazara sunulmasıyla ham yağdaki düşüşün raf fiyatlarına da yansımasını bekliyorlar.Sektör temsilcileri şu an raflarda 180 ile 200 lira arasında yer alan 5 litrelik ayçiçek yağının 155-160 lira bandına inmesi öngörüyorlar.Ham ayçiçek yağında taleplerin azaldığını aktaran Kadooğlu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım, pandemi döneminde palm yağı üretiminde yaşanan sıkıntıların aşılmasının, Fed’in faiz artırımının ve Ukrayna’dan sevkiyatların başlamasının ham ayçiçek yağ fiyatlarında düşüşe neden olduğunu söyledi.‘Ukrayna’dan küçük gemiler lokasyon olarak sadece Türkiye’ye işlem yapabiliyor’Fiyat düşüşün yalnız ham ayçiçek yağında yaşanmadığını kaydeden Yıldırım, şunları kaydetti:Diğer yandan yurt dışındaki talepsizlikten dolayı verilen tekliflerin fiyatları daha da düşürdüğüne vurgu yapan Yıldırım, ayrıca yurt içinde hasadın önümüzdeki ayın ortalarında başlayacak olması piyasayı tamamen kilitlediğini ifade etti.‘İhracatta ciddi bir talepsizlik var’Türkiye’nin ayçiçek yağına 45 günlük gibi kısa bir ihracat yasağı getirdiğini ve buna rağmen pazarda ciddi bir kayıp yaşanmadığını aktaran Yıldırım, ancak şu anda ana ihracat pazarı olan Ortadoğu ve Afrika pazarlarında ciddi bir talepsizlik olduğunu vurguladı. Ayçiçek yağının ton fiyatının en yüksek 2150 dolara kadar çıktığını ve Türkiye’de 2080 dolara kadar mal alan firmaların olduğunu bildiren Yıldırım, “Hepimiz terste kaldık. Bir günde yağ fiyatı 150 dolar düştü. Şimdi bu bağlantılar geliyor ve firmaların hepsi ihracatçı. Şu an piyasa ciddi manada zararına satışlar var. Piyasa gıdım gıdım gidiyor ve herkes ihtiyacı kadar alıyor. İç piyasada da çok ciddi bir tıkanıklık var. Türkiye iç piyasasında uluslararası ayçiçek yağının çıktığı en yüksek fiyatlara hiçbir zaman raflarda ulaşılamadı. Türkiye’de raf fiyatları geriden geldiği için o yüksek fiyatlar yansımadı. Ancak direkt indirimleri yansıdı” şeklinde konuştu.'İç piyasada yüzde 15 gerileme bekleniyor'Ayçiçeği yağ fiyatlarının uluslararası pazarda gerilemeye başladığını aktaran Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, uluslararası piyasada yüzde 30 düştüğünü ve iç piyasada fiyatların düşmeye başladığını söyledi.İç piyasada yansımayan fiyatlarla beraber yüzde 15 civarında bir düşüş beklendiğini ifade eden Angı, “İç piyasa şu an durgun ve yansımayan fiyatlarla beraber bir düşüş bekleniyor. Yeni fiyatlarla 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 155 ile 160 lira gibi bir seviyelerde olması bekleniyor. KDV dahil yüzde 20’ye yakın düşüş olması söz konusu. Yeni hasat da fiyat düşüşünde etkili olacak” dedi.Diğer yandan çekirdek ve ham yağ ihracatının Rusya ve Ukrayna’dan ciddi anlamda yapıldığına dikkat çeken Angı, “Türkiye’nin yağ ihracatını yasaklaması ile sektör bir durgunluk yaşadı. İhracat kapısının tekrar açılmasıyla sektör için hareketli geçti. İlk etapta alınan siparişleri yetiştirilmesi konusunda yoğun geçti ama son dönemde yeni siparişlerde yavaşlama yaşanıyor. Yeni siparişlerin azalması sektörü zorluyor” açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220615/trakya-birlikten-aycicek-yagi-stoku-aciklamasi-1057467904.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ayçiçek yağı, indirim, ihracat