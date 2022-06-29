https://tr.sputniknews.com/20220629/hdpli-huda-kayanin-oglu-cumhuriyet-bassavciliginin-itirazi-uzerine-tutuklandi-1058118513.html

HDP'li Hüda Kaya’nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı

HDP'li Hüda Kaya’nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T23:48+0300

2022-06-29T23:48+0300

2022-06-29T23:49+0300

türkiye

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

hüda kaya

muhammed cihad cemre

tutuklama

itiraz

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ihbarının ardından Muhammed Cihad Cemre'nin 'terör örgütü faaliyetleri' iddiasıyla hakkında kırmızı bültenle arama çıkarılanlarla, kırsal alanda çekildiği anlaşılan fotoğraflar suçlamaya konu yapılmıştı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen cumartesi sabahı düzenlenen operasyonla HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Bayramiç ilçesinde yaşadığı evde gözaltına alındı. Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.Emniyetteki işlemlerin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen Cemre, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine bugün Bayramiç'teki evinde polis tarafından gözaltına alınan Cemre, yeniden sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220627/hdpli-vekilin-oglu-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1058018302.html

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hüda kaya, muhammed cihad cemre, tutuklama, itiraz