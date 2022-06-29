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HDP'li Hüda Kaya’nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı
HDP'li Hüda Kaya’nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T23:48+0300
2022-06-29T23:49+0300
türkiye
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
hüda kaya
muhammed cihad cemre
tutuklama
itiraz
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ihbarının ardından Muhammed Cihad Cemre'nin 'terör örgütü faaliyetleri' iddiasıyla hakkında kırmızı bültenle arama çıkarılanlarla, kırsal alanda çekildiği anlaşılan fotoğraflar suçlamaya konu yapılmıştı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen cumartesi sabahı düzenlenen operasyonla HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Bayramiç ilçesinde yaşadığı evde gözaltına alındı. Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.Emniyetteki işlemlerin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen Cemre, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine bugün Bayramiç'teki evinde polis tarafından gözaltına alınan Cemre, yeniden sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220627/hdpli-vekilin-oglu-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1058018302.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hüda kaya, muhammed cihad cemre, tutuklama, itiraz

HDP'li Hüda Kaya’nın oğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı

23:48 29.06.2022 (güncellendi: 23:49 29.06.2022)
© ENİSHAN KESKİN-AW655862HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre,
HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© ENİSHAN KESKİN-AW655862
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ihbarının ardından Muhammed Cihad Cemre'nin 'terör örgütü faaliyetleri' iddiasıyla hakkında kırmızı bültenle arama çıkarılanlarla, kırsal alanda çekildiği anlaşılan fotoğraflar suçlamaya konu yapılmıştı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından geçen cumartesi sabahı düzenlenen operasyonla HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Bayramiç ilçesinde yaşadığı evde gözaltına alındı. Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen Cemre, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine bugün Bayramiç'teki evinde polis tarafından gözaltına alınan Cemre, yeniden sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
TÜRKİYE
HDP’li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
27 Haziran , 23:41
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