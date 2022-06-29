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Hikmet Karaman'a hakaret davasında hapis istemi
Hikmet Karaman'a hakaret davasında hapis istemi
Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a 'beyinsiz' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Ali D... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T17:17+0300
2022-06-29T17:17+0300
spor
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Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi istemiyle dava açıldı.Olay, geçen yıl 19 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Ali D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, ''Bunun gibi beyinsiz hocalardan artık kurtulmak gerekiyor Türkiye'de'' şeklinde yorum yaptı.Şikayet üzerine şüpheli Ali D, hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi.İddianamede kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Ali D, "Bir futbolsever olarak, yorumumum tek nedeni, futbolumuzun düşmüş olduğu duruma vurgu yapmaktı. Ancak, 'beyinsiz' kelimesini gözden kaçırmışım. Kastım, Hikmet Karaman'ı eleştirmekti. Bu yüzden üzgün ve pişmanım. Kendisiyle bir alıp veremediğim yok" dedi.Sanık Ali D, önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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Hikmet Karaman'a hakaret davasında hapis istemi

17:17 29.06.2022
© İHA / YÜKSEL YIKILMAZKayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© İHA / YÜKSEL YIKILMAZ
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Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a 'beyinsiz' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Ali D, hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Hikmet Karaman'a hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi istemiyle dava açıldı.
Olay, geçen yıl 19 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Ali D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, ''Bunun gibi beyinsiz hocalardan artık kurtulmak gerekiyor Türkiye'de'' şeklinde yorum yaptı.
Şikayet üzerine şüpheli Ali D, hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi.
İddianamede kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Ali D, "Bir futbolsever olarak, yorumumum tek nedeni, futbolumuzun düşmüş olduğu duruma vurgu yapmaktı. Ancak, 'beyinsiz' kelimesini gözden kaçırmışım. Kastım, Hikmet Karaman'ı eleştirmekti. Bu yüzden üzgün ve pişmanım. Kendisiyle bir alıp veremediğim yok" dedi.
Sanık Ali D, önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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