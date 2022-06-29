https://tr.sputniknews.com/20220629/hsk-sanliurfadaki-hakim-hakkinda-inceleme-baslatti-1058111678.html

Avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu iddia edilen hakime inceleme

Avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu iddia edilen hakime inceleme

Adalet Bakanı Bozdağ, bir avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T20:57+0300

2022-06-29T20:57+0300

2022-06-29T20:58+0300

türkiye

bekir bozdağ

avukat

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

hakim

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında inceleme izni verdiği belirtildi.Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre göre, Bakan Bozdağ tarafından, bir avukata onur kırıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülen hakim hakkında HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verildi. Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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bekir bozdağ, avukat, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakim