https://tr.sputniknews.com/20220629/hsk-sanliurfadaki-hakim-hakkinda-inceleme-baslatti-1058111678.html
Avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu iddia edilen hakime inceleme
Avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu iddia edilen hakime inceleme
Adalet Bakanı Bozdağ, bir avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:57+0300
2022-06-29T20:57+0300
2022-06-29T20:58+0300
türkiye
bekir bozdağ
avukat
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hakim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103800/01/1038000120_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_3e75c89c7d69da4900f4b6add4aa881a.jpg
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında inceleme izni verdiği belirtildi.Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre göre, Bakan Bozdağ tarafından, bir avukata onur kırıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülen hakim hakkında HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verildi. Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103800/01/1038000120_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_5e917ab783562578eadb0636ca8fccd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bekir bozdağ, avukat, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakim
Avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu iddia edilen hakime inceleme
20:57 29.06.2022 (güncellendi: 20:58 29.06.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bozdağ, bir avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında inceleme izni verdiği belirtildi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre göre, Bakan Bozdağ tarafından, bir avukata onur kırıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülen hakim hakkında HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verildi. Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.