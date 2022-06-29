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https://tr.sputniknews.com/20220629/hsk-sanliurfadaki-hakim-hakkinda-inceleme-baslatti-1058111678.html
Avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu iddia edilen hakime inceleme
Avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu iddia edilen hakime inceleme
Adalet Bakanı Bozdağ, bir avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:57+0300
2022-06-29T20:58+0300
türkiye
bekir bozdağ
avukat
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hakim
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında inceleme izni verdiği belirtildi.Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre göre, Bakan Bozdağ tarafından, bir avukata onur kırıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülen hakim hakkında HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verildi. Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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bekir bozdağ, avukat, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hakim

Avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu iddia edilen hakime inceleme

20:57 29.06.2022 (güncellendi: 20:58 29.06.2022)
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bozdağ, bir avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında inceleme izni verdiği belirtildi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre göre, Bakan Bozdağ tarafından, bir avukata onur kırıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülen hakim hakkında HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verildi. Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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