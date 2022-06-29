https://tr.sputniknews.com/20220629/ibb-genclik-ve-spor-muduru-ozturk-hakkinda-19-yil-8-ay-hapis-istemi-1058092005.html

İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında 19 yıl 8 ay hapis istemi

İBB Gençlik ve Spor Müdürü Öztürk hakkında 19 yıl 8 ay hapis istemi

Ümraniye'de bir AVM otoparkında tartıştığı kişinin burnuna silahla vurduğu ve müştekileri ölümle tehdit ettiği iddiasıyla İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T13:40+0300

2022-06-29T13:40+0300

2022-06-29T13:40+0300

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk "şüpheli", Vedat Sevimli ile Okan Mestanoğlu ise "müşteki" olarak yer aldı.İddianamede, daha önceden birbirlerini tanımayan şüpheli Öztürk ile müşteki Sevimli'nin olay günü bir alışveriş merkezinin açık otoparkında karşılaştıkları anlatılarak ailesiyle park yerinden çıkmaya çalışan Sevimli'nin otoparkta boş yere girmeye çalışan Öztürk ile yolu kapama ve yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladıkları belirtildi.Müştekiler Sevimli ile Mestanoğlu'nun araçtan inerek şüpheli Öztürk'e yöneldikleri aktarılan iddianamede, araçta torpido gözünde bulunan silahını alan Öztürk'ün araçtan iner inmez silahla Sevimli'nin burnuna vurduğu, aralarında itişme meydana geldiği kaydedildi."Öldürürüm" diyerek tehditte bulundu'İddianamede şüpheli Öztürk'ün silah doğrultarak müştekilere "öldürürüm" diyerek silahla tehditte bulunduğu, tanık beyanlarında yola çıkılarak Sevimli'ye hakaret ettiği, araya alışveriş merkezinin güvenlik ekibi ve polislerin girdiği anlatıldı.Alınan adli rapora yer verilen iddianamede, buna göre müşteki Sevimli'nin yaşamsal tehlike geçirmeden, basit tıbbi müdahaleyle iyileşemez şekilde, vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin hafif şekilde olacak derecede yaralandığı kaydedildi.İddianamede şüpheli Öztürk'ün "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" ,"alenen hakaret", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından 6 yıl 3 ay 15 günden 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.Savcılık, söz konusu iddianamenin Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ne kabul edilerek şüpheli hakkında olay sırasında polislere direndiği gerekçesiyle "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan açılan ve aynı mahkemede bulunan dava dosyasıyla birleştirilmesini istedi.Ne olmuştu?İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, 1 Ocak 2022'de Ümraniye'de bir alışveriş merkezindeki otoparkta Vedat Sevimli ve Okan Mestanoğlu ile tartışmıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk aracının torpidosundan çıkardığı silahla Sevimli'nin burnuna vurduğu, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilmişti.Olaydan sonra gözaltına alınan Öztürk, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Öztürk hakkında olay yerine gelen polislere görevini yaptırmadığı gerekçesiyle "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.İddianame, gönderildiği 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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ibb, ümraniye, hapis