İnsan ömrünü 200 yıla çıkarabilecek ilaç geliştiriliyor: 10 yıl içinde raflarda olabilir

Yüzyıllarca yıl yaşayan insanlar fikri her ne kadar bilim kurgu senaryosu gibi görünse de yakın bir gelecekte bu mümkün olabilir. Bilim insanları, insan ömrünü... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

İnsan vücudundaki yaşlı hücreleri öldürerek, yaşlanmayı durdurmayı veya yavaşlatmayı hedefleyen senolitik ilaçların geldiği noktayı işlemsel biyolog Dr. Andrew Steele açıkladı.'Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old' (Ebedi: Yaşlanmadan Yaşlanmanın Yeni Bilimi) isimli kitabın yazarı olan Steele, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte insanların 200 yaşına dek yaşamasının önünde biyolojik hiçbir engel olmadığını ifade etti."Ne kadar uzun yaşayabileceğimize dair herhangi bir mutlak sınır olduğunu düşünmüyorum" diyen Dr. Steele, şu ifadeleri kullandı:Biyomedikal yapay zeka firması Gero'yu yöneten Rus moleküler fizikçi Dr. Peter Fediçev'in de aralarında olduğu uzmanlar, insanların 150 yaşına dek doğal olarak yaşayabileceğine inanıyor. Ancak Fediçev, insanların yaşam kalitesini iyileştirmeden ömürlerinin uzatılması konusunda endişe duyduğunu söyleyerek, yaşlı yetişkinlerin hastalıklara daha yatkın oldukları için ömürlerini uzatmanın bu durumda anlamsız olacağına işaret ediyor. Zira bu durum ilaca olan ihtiyacın daha fazla artmasına yol açabilir.Fediçev şöyle konuştu: Habere göre insan ömrünü 200 yıla çıkarabilecek ilaçlar hali hazırda insanlar üzerinde deneniyor ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde raflara çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.Dr Steele başarı ihtimaline dair ise şu değerlendirmeyi yaptı:

