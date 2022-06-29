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İnsan ömrünü 200 yıla çıkarabilecek ilaç geliştiriliyor: 10 yıl içinde raflarda olabilir
İnsan ömrünü 200 yıla çıkarabilecek ilaç geliştiriliyor: 10 yıl içinde raflarda olabilir
Yüzyıllarca yıl yaşayan insanlar fikri her ne kadar bilim kurgu senaryosu gibi görünse de yakın bir gelecekte bu mümkün olabilir. Bilim insanları, insan ömrünü... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T15:53+0300
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yaşam
insan
ömür
ilaç
uzun yaşam
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İnsan vücudundaki yaşlı hücreleri öldürerek, yaşlanmayı durdurmayı veya yavaşlatmayı hedefleyen senolitik ilaçların geldiği noktayı işlemsel biyolog Dr. Andrew Steele açıkladı.'Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old' (Ebedi: Yaşlanmadan Yaşlanmanın Yeni Bilimi) isimli kitabın yazarı olan Steele, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte insanların 200 yaşına dek yaşamasının önünde biyolojik hiçbir engel olmadığını ifade etti."Ne kadar uzun yaşayabileceğimize dair herhangi bir mutlak sınır olduğunu düşünmüyorum" diyen Dr. Steele, şu ifadeleri kullandı:Biyomedikal yapay zeka firması Gero'yu yöneten Rus moleküler fizikçi Dr. Peter Fediçev'in de aralarında olduğu uzmanlar, insanların 150 yaşına dek doğal olarak yaşayabileceğine inanıyor. Ancak Fediçev, insanların yaşam kalitesini iyileştirmeden ömürlerinin uzatılması konusunda endişe duyduğunu söyleyerek, yaşlı yetişkinlerin hastalıklara daha yatkın oldukları için ömürlerini uzatmanın bu durumda anlamsız olacağına işaret ediyor. Zira bu durum ilaca olan ihtiyacın daha fazla artmasına yol açabilir.Fediçev şöyle konuştu: Habere göre insan ömrünü 200 yıla çıkarabilecek ilaçlar hali hazırda insanlar üzerinde deneniyor ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde raflara çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.Dr Steele başarı ihtimaline dair ise şu değerlendirmeyi yaptı:
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insan, ömür, ilaç, uzun yaşam

İnsan ömrünü 200 yıla çıkarabilecek ilaç geliştiriliyor: 10 yıl içinde raflarda olabilir

15:53 29.06.2022 (güncellendi: 15:54 29.06.2022)
© AAYaşlı çift , yaşlılar
Yaşlı çift , yaşlılar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Yüzyıllarca yıl yaşayan insanlar fikri her ne kadar bilim kurgu senaryosu gibi görünse de yakın bir gelecekte bu mümkün olabilir. Bilim insanları, insan ömrünü 200 yıla çıkarmayı hedefleyen bir ilacın geliştirildiğini açıkladı.
İnsan vücudundaki yaşlı hücreleri öldürerek, yaşlanmayı durdurmayı veya yavaşlatmayı hedefleyen senolitik ilaçların geldiği noktayı işlemsel biyolog Dr. Andrew Steele açıkladı.
'Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old' (Ebedi: Yaşlanmadan Yaşlanmanın Yeni Bilimi) isimli kitabın yazarı olan Steele, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte insanların 200 yaşına dek yaşamasının önünde biyolojik hiçbir engel olmadığını ifade etti.
"Ne kadar uzun yaşayabileceğimize dair herhangi bir mutlak sınır olduğunu düşünmüyorum" diyen Dr. Steele, şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç yılda bir insan ömrüne dair bir sınır ortaya koyan araştırmalar yayınlanıyor. Ancak hep çok önemli bir noktayı kaçırıyorlar, o da şu ki yaşlanma sürecini daha önce hiç tedavi etmeyi denemedik. İnsanların 200 yaşına kadar yaşayamamalarına sebep olabilecek fiziksel veya biyolojik bir neden göremiyorum. Buradaki asıl konu, biyomedikal bilimini bunu mümkün kılmaya yetecek kadar geliştirip geliştiremememiz.”
Biyomedikal yapay zeka firması Gero'yu yöneten Rus moleküler fizikçi Dr. Peter Fediçev'in de aralarında olduğu uzmanlar, insanların 150 yaşına dek doğal olarak yaşayabileceğine inanıyor.
Ancak Fediçev, insanların yaşam kalitesini iyileştirmeden ömürlerinin uzatılması konusunda endişe duyduğunu söyleyerek, yaşlı yetişkinlerin hastalıklara daha yatkın oldukları için ömürlerini uzatmanın bu durumda anlamsız olacağına işaret ediyor. Zira bu durum ilaca olan ihtiyacın daha fazla artmasına yol açabilir.
Fediçev şöyle konuştu:
"Böyle bir durum insanların doğal yaşam sürelerinden daha uzun süre yaşamalarını sağlayacak ancak yaşam kalitelerini düşürecektir. İnsanları ihmal edilebilecek yaşlı hayvanlara dönüştürmenin önüne geçebilmenin tek yolu, yaşlanmanın temel nedenlerini ele alarak bu süreci durdurup üretken yaşam süremizi arttırmak olacaktır. Bu nedenle, yavaş yaşlanan hayvanları ilham kaynağı olarak alarak, dikkatimizi hastalıklardan yaşlanmaya, aşamalı çözümlerdense daha radikal çözümlere yeniden odaklamaya çağırıyoruz."
Habere göre insan ömrünü 200 yıla çıkarabilecek ilaçlar hali hazırda insanlar üzerinde deneniyor ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde raflara çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.
Dr Steele başarı ihtimaline dair ise şu değerlendirmeyi yaptı:
"İşler yolunda gitmeyebilir ve bunların hiçbiri işe yaramayabilir. Ancak işe yararsa, kaydettiğimiz her gelişme bize bir sonrakini mümkün kılabilmek için daha uzun süre verir ve ilk 150 yaşındaki kişi, bunu okuyan biri olabilir."
yaşlı insan, yaşlılar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2019
YAŞAM
Bilim insanları, 1950’den bu yana ortalama insan ömrünün 22 yaş uzadığını ortaya koydu
12 Şubat 2019, 00:20
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