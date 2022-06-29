https://tr.sputniknews.com/20220629/israil-basbakani-bennett-secimlerde-aday-olmayacak-1058111788.html

İsrail Başbakanı Bennett, seçimlerde aday olmayacak

İsrail Başbakanı Bennett, seçimlerde aday olmayacak

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T21:09+0300

2022-06-29T21:09+0300

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dünya

naftali bennett

israil

ortadoğu

israil parlamentosu (knesset)

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İsrail parlamentosu Knesset’in feshedilmesi ve bir sonraki seçime hazırlanması kararı alınırken İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını duyurdu.İsrail’de bir sonraki seçimlerin Ekim ya da Kasım ayında yapılması bekleniyor.

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naftali bennett, israil, ortadoğu, israil parlamentosu (knesset)