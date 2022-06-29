https://tr.sputniknews.com/20220629/israil-basbakani-bennett-secimlerde-aday-olmayacak-1058111788.html
İsrail Başbakanı Bennett, seçimlerde aday olmayacak
İsrail Başbakanı Bennett, seçimlerde aday olmayacak
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T21:09+0300
2022-06-29T21:09+0300
2022-06-29T21:21+0300
dünya
naftali bennett
israil
ortadoğu
israil parlamentosu (knesset)
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İsrail parlamentosu Knesset’in feshedilmesi ve bir sonraki seçime hazırlanması kararı alınırken İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını duyurdu.İsrail’de bir sonraki seçimlerin Ekim ya da Kasım ayında yapılması bekleniyor.
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naftali bennett, israil, ortadoğu, israil parlamentosu (knesset)
İsrail Başbakanı Bennett, seçimlerde aday olmayacak
21:09 29.06.2022 (güncellendi: 21:21 29.06.2022) Abone ol
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
İsrail parlamentosu Knesset’in feshedilmesi ve bir sonraki seçime hazırlanması kararı alınırken İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını duyurdu.
İsrail’de bir sonraki seçimlerin Ekim ya da Kasım ayında yapılması bekleniyor.