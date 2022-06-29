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İsraillilere saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 4 İranlı tutuklandı
İsraillilere saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 4 İranlı tutuklandı
Türkiye'de yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülürken gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4´ü... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T22:48+0300
2022-06-29T22:50+0300
türkiye
israil
saldırı
casusluk
tutuklama
polis
yair lapid
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek uyarıda bulundu.DHA'nın haberine göre Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi.Savcılıktaki ifadeleri alınan 5 şüpheliden 4´ü 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanma talebiyle, bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Hakimlikçe 4 şüpheli 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/israilin-turkiyedeki-aciklamasina-tahrandan-yanit-iki-musluman-ulkenin-iliskilerine-karsi-komplo-1057885214.html
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israil, saldırı, casusluk, tutuklama, polis, yair lapid

İsraillilere saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 4 İranlı tutuklandı

22:48 29.06.2022 (güncellendi: 22:50 29.06.2022)
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Türkiye'de yaşayan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülürken gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4´ü tutuklandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek uyarıda bulundu.
DHA'nın haberine göre Lapid'in açıklamalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.
İsrailli vatandaşlara yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadeleri alınan 5 şüpheliden 4´ü 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanma talebiyle, bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlikçe 4 şüpheli 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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