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İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu partisinden istifa etti. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
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aykut erdoğdu

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti

14:29 29.06.2022 (güncellendi: 14:31 29.06.2022)
© AAAykut Erdoğdu
Aykut Erdoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu partisinden istifa etti.
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