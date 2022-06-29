https://tr.sputniknews.com/20220629/istanbul-milletvekili-aykut-erdogdu-chpden-istifa-ett-1058095574.html
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu partisinden istifa etti. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T14:29+0300
2022-06-29T14:29+0300
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aykut erdoğdu
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti
14:29 29.06.2022 (güncellendi: 14:31 29.06.2022) Abone ol
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu partisinden istifa etti.