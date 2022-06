https://tr.sputniknews.com/20220629/ito-baskani-hedefimiz-genc-girisimlerin-dogum-yeri-olmasini-saglama-1058083469.html

İTO Başkanı: Hedefimiz, genç girişimlerin doğum yeri olmasını sağlama

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Değişen ve dijitalleşen dünyanın ülkemizdeki öncülerinden biri de BTM'dir. Hedefimiz bu merkezin, ülkemizi... 29.06.2022

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nden (BTM) sadece Turcorn çıkarmak gibi bir iddiaları olmadığını belirterek, "Hedefimiz bu merkezin, ülkemizi kalkınmasına katkıda bulunacak tüm genç girişimlerin doğum yeri olmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.BTM açıklamasına göre, İTO tarafından girişimlerin desteklenmesi amacıyla kurulan ve ilerleyen yıllarda bu misyonunu geliştirerek yatırımcılara da yeni nesil yatırımcılığın anlatıldığı bir merkez haline gelen BTM, yılın ilk Sahne XL etkinliğini hibrit olarak gerçekleştirdi. BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını İTO Başkanı Şekib Avdagiç yaptı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, BTM girişimcilerinin, Sahne XL'de sahne alacaklarını ve girişimlerini tanıtacaklarını belirterek, "Bu, bizler için mutluluk verici bir olay. Tıpkı tarlaya ektiği tohumun aylar sonra hasadını gören çiftçinin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu etkinliğimizi daha büyük ve global ölçekte bir etkinlik halini getirir, daha çok girişimcimizle yatırımcıyı sahnemizde buluştururuz. Son 4 yılda çok ve büyük işler yaptık. Girişimcilerimizin sayısını artırdık, onların yeni fikirlerini yatırımla buluşturduk. Hiç abartıya kaçmadan söylüyorum ki 'bilginin ticarileştirilme fikrini' Türk insanının gündemine bir daha çıkmamak üzere soktuk. BTM'nin 5'inci yaşındaki sloganımız bu yaptıklarımızı yansıtıyor. İstanbul dünyanın, BTM girişimin merkezidir." ifadelerini kullandı."BTM'nin fiziksel kapasitesi 6 katına çıktı, bünyesindeki program sayısı 7'ye yükseldi"Türkiye'nin yetiştirdiği yeni nesil markalarla küresel çapta büyük yatırım topladığını aktaran Avdagiç, geleneksel yatırım araçlarının pabuçlarının dama atıldığını belirtti.Artık, gayrimenkule yatırım yapmanın "out" olurken; çocukların ve gençlerin ilgi alanındaki oyunlar, alışveriş platformları ve benzeri iş alanlarına yatırım yapmanın "in" olduğuna işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:"Bugün biz de iftiharla ifade ediyoruz ki değişen ve dijitalleşen dünyanın ülkemizdeki öncülerinden biri de BTM'dir. BTM'den sadece Turcorn çıkarmak gibi bir iddiamız yok. Hedefimiz bu merkezin, ülkemizi kalkınmasına katkıda bulunacak tüm genç girişimlerin doğum yeri olmasını sağlamak. Son 5 yılda BTM girişimlerinin değerlemesi 395 kat arttı. BTM'nin fiziksel kapasitesi 6 katına çıktı, bünyesindeki program sayısı 7'ye yükseldi. Daha da önemlisi 18 yaşından 78 yaşına kadar uzanan geniş bir yelpazede girişimcilere destek verdik, veriyoruz.""Yatırım değerleme tutarı 1.5 milyar liraya ulaştı"BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da girişimciliğe dair olabilecek tüm mekanizmaları bünyelerinde barındırdıkları için BTM'nin 5'inci yaşını "#GirişiminMerkezi" sloganı ile kutladıklarını ifade etti.İlk 6 ayındaki yatırımlarla birlikte BTM girişimlerinin toplam yatırım değerlemesinin 1,5 milyar lirayı bulduğunu aktaran Elbaşı, şu ifadeleri kullandı:"Girişimlerimizin toplam satış miktarı ise 93 milyon 500 bin TL'ye ulaştı. İlk 6 ayda 1.000'e yakın girişimciye hizmet etme şansı sahip olurken yine bu 6 ay içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle erken aşama girişimler için yatırımcı geliştirme program olan Yatırımcı Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdik. Beklenenin çok üzerinde bir talebin olduğu ve geçtiğimiz haftalarda ilk mezunlarını verdiğimiz bu programdan 109 iş insanı startup yatırımcısı olarak mezun oldu.Bu vesile ile değerli başkanım Sayın Şekib Avdagiç ve yönetimine girişimcilere yönelik empatik süreçleri geliştirmemizi ve uygulamamızı sağladıkları, sadece bize değil aynı zamanda girişimcilerimizin dertlerine de ortak oldukları ve bir yol arkadaşı gibi hareket etmemizi sağladıkları için şükranlarımı arz ediyorum. BTM ekibine ve İTO'nun tüm personeline de buradan teşekkürlerimi sunuyorum."14 girişimci, girişimlerini tanıttıSahne XL etkinliğinin sunumunu teknoloji yazarı ve programcı Ahmet Can Şit yaptı. Etkinlikte Keynote Speaker olarak yer alan Levent Erden "Hıza Dayanıklılık: Zamana Değil, Hıza Dayanıklı Olma Gereği. Çeviklik Aslında Hıza Hükmetmektir" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İki bölümde düzenlenen etkinliğin ilk kısmında 7, ikinci kısmında da 7 olmak üzere toplam 14 girişimci, girişimlerini tanıttı.Etkinlikte tanıtılan girişimler arasında şunlar yer alıyor:"Smesh: Kartvizit sorununu ortadan kaldıracak bir girişim. Rentrovi: Hem ev sahiplerini hem de kiracıları mutlu edecek bir girişim. Kolektif Hikayeler: Yaratıcılığı ortaya koyarak sosyalleşme ve eğlence içeren bir platformu. Nowin Teknoloji: Oral fonksiyonlardaki problemleri erken teşhis ederek, hastaya gereken en iyi tedavi yönteminin teknolojik altyapısını kullanarak çözüme kavuşturuyor. Ara Robotik: Geniş ticari zeminlerin bakımı için harcanan emek, enerji, zaman ve maliyetten yüksek oranda tasarruf edilmesini sağlıyor. Alter8: Dinamik bir yaşam tarzını tercih eden genç yetişkinler için geçici, akıllı ve mikro ölçekli yaşam ünitelerinden oluşan bir barınma ağı. Playtrick: Dünya çapında hit oyunlar geliştirerek insanların hayatlarında eğlenceli zamanlar yaşamalarını amaçlayan oyun şirketi. bizimle birlikte olacak.Hiperaktif Kredi: Riskin önceden doğru tahmin edilmesi için akıllı kredi çözümler sunan bir fintech şirketi. MUSIWARS: Şarkı sözü yazarları ve beste üreticileri için Türkiye'nin global anlamdaki ilk ve tek dijital pazaryeri ve aynı zamanda yetenek yönetimi platformu. Ocalis: Tekrarlı işlerde çalışanların kas-iskelet hastalıklarına maruz kalmasını önleyici/öteleyici dış iskelet sistemleri geliştiriyor. Liquid Assets: Kişisel nakdi birikimleri tek bir yerden izleyebileceğiniz, güncel piyasa fiyatlarını takip edebileceğiniz ve piyasa hareketleri hakkında anlık fiyat uyarısı alabileceğiniz bir uygulama. Postuby: Sosyal medyada ne paylaşsam derdini ortadan kaldıran, abonelerine paylaşmaya hazır içerikleri yapay zeka desteği ile sağlayan platform. Co-Influencer: Markaları ürün ve hizmetlerine yönelik en uygun nano ve mikro influencerlar ile bir araya getiren dijital organik içerik üretici platformu. Yuppy Games: Teknoloji ve yaratıcılığı birleştirerek yüksek kalitede mobil oyunlar geliştiriyor.

