https://tr.sputniknews.com/20220629/johnson-ve-erdogan-arasinda-cok-guzelsin-diyalogu-1058098776.html

Johnson ve Erdoğan arasında 'Çok güzelsin' diyaloğu

Johnson ve Erdoğan arasında 'Çok güzelsin' diyaloğu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Johnson'ı işaret etti. Johnson ise... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T15:43+0300

2022-06-29T15:43+0300

2022-06-29T15:43+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

boris johnson

nato zirvesi

joe biden

türkiye

abd

ingiltere

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İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin yapılacağı salonda ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ayaküstü sohbeti gündem oldu.Biden ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parmağıyla Johnson'ı işaret etti. Johnson da parmağıyla Erdoğan'ı göstererek Türkçe "Çok güzelsin" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Johnson'a aynı şekilde "Çok güzelsin" sözleriyle karşılık verince ABD Başkanı Biden da gülmeye başladı.Liderlerin şakalaştığı anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

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recep tayyip erdoğan, boris johnson, nato zirvesi, joe biden, türkiye, abd, ingiltere