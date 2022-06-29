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https://tr.sputniknews.com/20220629/johnson-ve-erdogan-arasinda-cok-guzelsin-diyalogu-1058098776.html
Johnson ve Erdoğan arasında 'Çok güzelsin' diyaloğu
Johnson ve Erdoğan arasında 'Çok güzelsin' diyaloğu
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Johnson'ı işaret etti. Johnson ise... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T15:43+0300
2022-06-29T15:43+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
boris johnson
nato zirvesi
joe biden
türkiye
abd
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İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin yapılacağı salonda ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ayaküstü sohbeti gündem oldu.Biden ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parmağıyla Johnson'ı işaret etti. Johnson da parmağıyla Erdoğan'ı göstererek Türkçe "Çok güzelsin" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Johnson'a aynı şekilde "Çok güzelsin" sözleriyle karşılık verince ABD Başkanı Biden da gülmeye başladı.Liderlerin şakalaştığı anlar sosyal medyada da ilgi gördü.
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recep tayyip erdoğan, boris johnson, nato zirvesi, joe biden, türkiye, abd, ingiltere

Johnson ve Erdoğan arasında 'Çok güzelsin' diyaloğu

15:43 29.06.2022
© AAErdoğan - Biden - Johnson - NATO zirvesi
Erdoğan - Biden - Johnson - NATO zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden ile konuştuğu sırada parmağıyla İngiltere Başbakanı Johnson'ı işaret etti. Johnson ise Erdoğan'a Türkçe olarak "Çok güzelsin" dedi. Erdoğan, Johnson'a aynı şekilde karşılık verince salondan kahkaha sesleri yükseldi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin yapılacağı salonda ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ayaküstü sohbeti gündem oldu.
Biden ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parmağıyla Johnson'ı işaret etti. Johnson da parmağıyla Erdoğan'ı göstererek Türkçe "Çok güzelsin" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Johnson'a aynı şekilde "Çok güzelsin" sözleriyle karşılık verince ABD Başkanı Biden da gülmeye başladı.
Liderlerin şakalaştığı anlar sosyal medyada da ilgi gördü.
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