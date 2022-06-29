Lavrov ve BM Genel Sekreteri Guterres, gıda güvenliği sorununu istişare etti
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Guterres, Ukrayna ve Donbass'taki durum ışığında gıda güvenliği de en güncel uluslararası sorunları konuştu.
Küresel pazarlara tarım ürünleri ve gübre tedarikinde yaşanan sorunlar bağlamında Ukrayna ve Donbass'taki mevcut durumla ilgili Rusya'nın değerlendirmelerini detaylı şekilde anlatan Lavrov, Ukrayna'daki tahılın çıkışını Kiev'in Karadeniz havzasına döşediği mayınların engellediğini vurguladı.
Batılı ülkelerin hukuk dışı tek taraflı yaptırımlarının ve koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların çıkardığı engellere rağmen Rusya'nın gıda ürünleri ve gübre ihraç etme yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydeden Lavrov, gıda krizi tehdidini ortadan kaldırmak için çalışmalara devam etme niyetinde olduklarının altını çizdi.
Küresel pazarlara tarım ürünleri ve gübre tedarikinde yaşanan sorunlar bağlamında Ukrayna ve Donbass'taki mevcut durumla ilgili Rusya'nın değerlendirmelerini detaylı şekilde anlatan Lavrov, Ukrayna'daki tahılın çıkışını Kiev'in Karadeniz havzasına döşediği mayınların engellediğini vurguladı.
Batılı ülkelerin hukuk dışı tek taraflı yaptırımlarının ve koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların çıkardığı engellere rağmen Rusya'nın gıda ürünleri ve gübre ihraç etme yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydeden Lavrov, gıda krizi tehdidini ortadan kaldırmak için çalışmalara devam etme niyetinde olduklarının altını çizdi.