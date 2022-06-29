https://tr.sputniknews.com/20220629/lavrov-ve-bm-genel-sekreteri-guterres-gida-guvenligi-sorununu-istisare-etti-1058107900.html

Lavrov ve BM Genel Sekreteri Guterres, gıda güvenliği sorununu istişare etti

Lavrov ve BM Genel Sekreteri Guterres, gıda güvenliği sorununu istişare etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T19:48+0300

2022-06-29T19:48+0300

2022-06-29T19:48+0300

ukrayna krizi

bm

rusya

sergey lavrov

antonio guteres

gıda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055529734_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_8139fa948a1edc1cffbe3a3035f50580.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Guterres, Ukrayna ve Donbass'taki durum ışığında gıda güvenliği de en güncel uluslararası sorunları konuştu.Küresel pazarlara tarım ürünleri ve gübre tedarikinde yaşanan sorunlar bağlamında Ukrayna ve Donbass'taki mevcut durumla ilgili Rusya'nın değerlendirmelerini detaylı şekilde anlatan Lavrov, Ukrayna'daki tahılın çıkışını Kiev'in Karadeniz havzasına döşediği mayınların engellediğini vurguladı.Batılı ülkelerin hukuk dışı tek taraflı yaptırımlarının ve koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların çıkardığı engellere rağmen Rusya'nın gıda ürünleri ve gübre ihraç etme yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydeden Lavrov, gıda krizi tehdidini ortadan kaldırmak için çalışmalara devam etme niyetinde olduklarının altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-moskova-ukraynadan-gida-ihracatini-engellemeye-calismiyor-1057568731.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bm, rusya, sergey lavrov, antonio guteres, gıda