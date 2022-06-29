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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220629/lavrov-ve-bm-genel-sekreteri-guterres-gida-guvenligi-sorununu-istisare-etti-1058107900.html
Lavrov ve BM Genel Sekreteri Guterres, gıda güvenliği sorununu istişare etti
Lavrov ve BM Genel Sekreteri Guterres, gıda güvenliği sorununu istişare etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T19:48+0300
2022-06-29T19:48+0300
ukrayna krizi
bm
rusya
sergey lavrov
antonio guteres
gıda
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Guterres, Ukrayna ve Donbass'taki durum ışığında gıda güvenliği de en güncel uluslararası sorunları konuştu.Küresel pazarlara tarım ürünleri ve gübre tedarikinde yaşanan sorunlar bağlamında Ukrayna ve Donbass'taki mevcut durumla ilgili Rusya'nın değerlendirmelerini detaylı şekilde anlatan Lavrov, Ukrayna'daki tahılın çıkışını Kiev'in Karadeniz havzasına döşediği mayınların engellediğini vurguladı.Batılı ülkelerin hukuk dışı tek taraflı yaptırımlarının ve koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların çıkardığı engellere rağmen Rusya'nın gıda ürünleri ve gübre ihraç etme yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydeden Lavrov, gıda krizi tehdidini ortadan kaldırmak için çalışmalara devam etme niyetinde olduklarının altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220617/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-moskova-ukraynadan-gida-ihracatini-engellemeye-calismiyor-1057568731.html
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bm, rusya, sergey lavrov, antonio guteres, gıda

Lavrov ve BM Genel Sekreteri Guterres, gıda güvenliği sorununu istişare etti

19:48 29.06.2022
© SputnikRusya, market, alışveriş, gıda
Rusya, market, alışveriş, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Guterres, Ukrayna ve Donbass'taki durum ışığında gıda güvenliği de en güncel uluslararası sorunları konuştu.

Küresel pazarlara tarım ürünleri ve gübre tedarikinde yaşanan sorunlar bağlamında Ukrayna ve Donbass'taki mevcut durumla ilgili Rusya'nın değerlendirmelerini detaylı şekilde anlatan Lavrov, Ukrayna'daki tahılın çıkışını Kiev'in Karadeniz havzasına döşediği mayınların engellediğini vurguladı.

Batılı ülkelerin hukuk dışı tek taraflı yaptırımlarının ve koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların çıkardığı engellere rağmen Rusya'nın gıda ürünleri ve gübre ihraç etme yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu kaydeden Lavrov, gıda krizi tehdidini ortadan kaldırmak için çalışmalara devam etme niyetinde olduklarının altını çizdi.
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
Ukrayna krizi
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Moskova, Ukrayna'dan gıda ihracatını engellemeye çalışmıyor
17 Haziran , 20:17
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