https://tr.sputniknews.com/20220629/libya-colunde-20-gocmen-susuzluktan-hayatini-kaybetti-1058115785.html

Libya Çölü'nde 20 göçmen susuzluktan hayatını kaybetti

Libya Çölü'nde 20 göçmen susuzluktan hayatını kaybetti

Libya'nın güneyindeki Sahra Çölü bölgesinde 20 göçmen ölü bulundu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T22:46+0300

2022-06-29T22:46+0300

2022-06-29T22:54+0300

dünya

göçmen krizi

libya

sahra çölü

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Libya ilk yardım ve acil servis ekibi sözcüsü Usame Ali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, çölde susuzluktan hayatını kaybeden 20 göçmenin cesetlerini bir arabanın içinde bulduklarını söyledi.Susuzluktan hayatını kaybeden göçmenlerin Libya Çölü'nde Kufre kentinin 310 kilometre güneyinde bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, "aracın teknik bir arıza nedeniyle çölün ortasında kalmasının muhtemel olduğuna" işaret edildi.Yerel medyadaki haberlere göre düzensiz göçmenlerin ölümlerinin üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiği tahmin ediliyor.Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220628/abdde-terk-edilmis-kamyonda-olu-bulunan-gocmenlerin-sayisi-50ye-cikti-korkunc-ve-icler-acisi-1058062202.html

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