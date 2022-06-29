https://tr.sputniknews.com/20220629/libya-colunde-20-gocmen-susuzluktan-hayatini-kaybetti-1058115785.html
Libya Çölü'nde 20 göçmen susuzluktan hayatını kaybetti
Libya Çölü'nde 20 göçmen susuzluktan hayatını kaybetti
Libya'nın güneyindeki Sahra Çölü bölgesinde 20 göçmen ölü bulundu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T22:46+0300
2022-06-29T22:46+0300
2022-06-29T22:54+0300
dünya
göçmen krizi
libya
sahra çölü
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Libya ilk yardım ve acil servis ekibi sözcüsü Usame Ali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, çölde susuzluktan hayatını kaybeden 20 göçmenin cesetlerini bir arabanın içinde bulduklarını söyledi.Susuzluktan hayatını kaybeden göçmenlerin Libya Çölü'nde Kufre kentinin 310 kilometre güneyinde bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, "aracın teknik bir arıza nedeniyle çölün ortasında kalmasının muhtemel olduğuna" işaret edildi.Yerel medyadaki haberlere göre düzensiz göçmenlerin ölümlerinin üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiği tahmin ediliyor.Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220628/abdde-terk-edilmis-kamyonda-olu-bulunan-gocmenlerin-sayisi-50ye-cikti-korkunc-ve-icler-acisi-1058062202.html
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göçmen krizi, libya, sahra çölü
Libya Çölü'nde 20 göçmen susuzluktan hayatını kaybetti
22:46 29.06.2022 (güncellendi: 22:54 29.06.2022) Abone ol
Libya'nın güneyindeki Sahra Çölü bölgesinde 20 göçmen ölü bulundu.
Libya ilk yardım ve acil servis ekibi sözcüsü Usame Ali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, çölde susuzluktan hayatını kaybeden 20 göçmenin cesetlerini bir arabanın içinde bulduklarını söyledi.
Susuzluktan hayatını kaybeden göçmenlerin Libya Çölü'nde Kufre kentinin 310 kilometre güneyinde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, "aracın teknik bir arıza nedeniyle çölün ortasında kalmasının muhtemel olduğuna" işaret edildi.
Yerel medyadaki haberlere göre düzensiz göçmenlerin ölümlerinin üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiği tahmin ediliyor.
Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.