https://tr.sputniknews.com/20220629/manisada-isid-operasyonu-10-tutuklama-1058073269.html
Manisa'da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama
Manisa'da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama
Manisa'da IŞİD üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T00:30+0300
2022-06-29T00:30+0300
2022-06-29T00:30+0300
türkiye
işid
manisa
zanlı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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işid, manisa, zanlı
Manisa'da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama
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Manisa'da IŞİD üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.