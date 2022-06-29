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https://tr.sputniknews.com/20220629/manisada-isid-operasyonu-10-tutuklama-1058073269.html
Manisa'da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama
Manisa'da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama
Manisa'da IŞİD üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T00:30+0300
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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işid, manisa, zanlı

Manisa'da IŞİD operasyonu: 10 tutuklama

00:30 29.06.2022
© SADIK CANGEL-AW656768 Manisa'da IŞİD üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı.
 Manisa'da IŞİD üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© SADIK CANGEL-AW656768
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Manisa'da IŞİD üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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