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Melih Gökçek'ten 'jelibon' açıklaması: Daha dikkatli olmamız lazım
Melih Gökçek'ten 'jelibon' açıklaması: Daha dikkatli olmamız lazım
"Adana’da bulunan petrolden sonra Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklindeki paylaşımı gerçek... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T03:00+0300
2022-06-29T03:12+0300
politika
melih gökçek
jelibon
açıklama
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Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklindeki paylaşımı gerçek sanarak canlı yayında anlattı. Twitter'da gündem olan Gökçek, sözlerine ilişkin yine Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:
https://tr.sputniknews.com/20220628/melih-gokcek-yeraltinda-6-milyar-dolarlik-jelibon-bulunmus-1058069099.html
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melih gökçek, jelibon, açıklama

Melih Gökçek'ten 'jelibon' açıklaması: Daha dikkatli olmamız lazım

03:00 29.06.2022 (güncellendi: 03:12 29.06.2022)
© AA Melih Gökçek
 Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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"Adana’da bulunan petrolden sonra Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklindeki paylaşımı gerçek sanarak canlı yayında anlatan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Demek ki trollenebiliyorum. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım" dedi.
Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklindeki paylaşımı gerçek sanarak canlı yayında anlattı.
Twitter'da gündem olan Gökçek, sözlerine ilişkin yine Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:
"Ankara Masası'nda bir arkadaşımın gönderdiği haber üzerine bugün Eskişehir'de yeraltında bulunan 'nadir toprak elementi' üzerine konuşurken 'İçinde jelibon olan bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum' diye bir konuşma yaptım. Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış. Açıkça ne olduğunu bilmiyorum dememe rağmen mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. Demek ki trollenebiliyorum. Demek ki bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım."
Ankapark , Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
POLİTİKA
Gökçek 'Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu' paylaşımını gerçek sandı
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