Melih Gökçek'ten 'jelibon' açıklaması: Daha dikkatli olmamız lazım

"Ankara Masası'nda bir arkadaşımın gönderdiği haber üzerine bugün Eskişehir'de yeraltında bulunan 'nadir toprak elementi' üzerine konuşurken 'İçinde jelibon olan bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum' diye bir konuşma yaptım. Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış. Açıkça ne olduğunu bilmiyorum dememe rağmen mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. Demek ki trollenebiliyorum. Demek ki bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım."