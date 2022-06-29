Melih Gökçek'ten 'jelibon' açıklaması: Daha dikkatli olmamız lazım
03:00 29.06.2022 (güncellendi: 03:12 29.06.2022)
© AA Melih Gökçek
© AA
"Adana’da bulunan petrolden sonra Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklindeki paylaşımı gerçek sanarak canlı yayında anlatan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Demek ki trollenebiliyorum. Bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım" dedi.
Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklindeki paylaşımı gerçek sanarak canlı yayında anlattı.
Twitter'da gündem olan Gökçek, sözlerine ilişkin yine Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:
"Ankara Masası'nda bir arkadaşımın gönderdiği haber üzerine bugün Eskişehir'de yeraltında bulunan 'nadir toprak elementi' üzerine konuşurken 'İçinde jelibon olan bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum' diye bir konuşma yaptım. Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış. Açıkça ne olduğunu bilmiyorum dememe rağmen mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. Demek ki trollenebiliyorum. Demek ki bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım."
1️⃣ANKARA MASASINDA BİR ARKADAŞIMIN GÖNDERDİĞİ BİR HABER ÜZERİNE, BUGÜN ESKİŞEHİRDE YERALTINDA BULUNAN “Nadir toprak elementi” ÜZERİNE KONUŞURKEN “İçinde Jelibon diye bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum”— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) June 28, 2022
DİYE BİR KONUŞMA YAPTIM.
NE KADAR SOLCU VARSA AKLINCA ALAYA BAŞLAMIŞ➡️ pic.twitter.com/wXeRRZWhCP