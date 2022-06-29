https://tr.sputniknews.com/20220629/memleket-partisi-genel-baskani-ince-genclere-soyluyorum-yurt-disina-gitmek-yok-1058113267.html

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Gençlere söylüyorum, yurt dışına gitmek yok

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Gençlere söylüyorum, yurt dışına gitmek yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Gençlere söylüyorum, yurt dışına gitmek yok. Okumaya, staja, yüksek lisansa gidin. Ama gönlünüz hep Ankara'da... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T22:16+0300

2022-06-29T22:16+0300

2022-06-29T22:16+0300

muharrem ince

politika

izmir

gençler

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi pazar yerinde parti otobüsü önünden vatandaşlara seslendi.Konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişiyle ilgili anlaşmada Türkiye'nin bu ülkelerden istediği teröristleri geri verip vermediğini, PKK'ya silah vermeyi bırakıp bırakmadıklarını sorguladıklarını ancak Türkiye'nin beklentileri karşılanmadan bu ülkelerin NATO'ya girişinin kabul edildiğini savundu.Sloganlarının "Ne Cumhur, ne Millet tek yol Memleket" olduğunu ifade eden İnce 'kira artışının yüzde 25'ten fazla olamayacağına' dair çıkarılan kanunun aynısının benzin ve doğalgaz için de çıkarılması gerektiğini belirtti.Milletin, Cumhur ve Millet ittifaklarına sıkışmadığını, yeni seçeneğin Memleket Partisi olduğunu ileri süren İnce, gençlerin ülkelerine karşı güvensizlik duyduklarını öne sürdü.İnce, şöyle konuştu:Memleketi kamplaştırmadan, kutuplaştırmadan herkesi kucaklayarak, hukuk ve bilim diyerek hareket edeceklerini dile getiren İnce, Türkiye'nin ahlak, akıl ve adalete ihtiyacı olduğunu ifade etti.İnce, daha sonra gittiği Kordon'da vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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muharrem ince, izmir, gençler