NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

NATO yeni Stratejik Konsept belgesini kabul etti

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek" dedi. Stoltenberg ayrıca "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.