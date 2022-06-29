https://tr.sputniknews.com/20220629/nato-ukraynaya-daha-fazla-askeri-malzeme-silah-ve-agir-silah-gonderilecek-1058099439.html
NATO yeni Stratejik Konsept belgesini kabul etti
NATO yeni Stratejik Konsept belgesini kabul etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T16:10+0300
2022-06-29T16:10+0300
2022-06-29T16:18+0300
nato
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu:
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nato, jens stoltenberg
NATO yeni Stratejik Konsept belgesini kabul etti
16:10 29.06.2022 (güncellendi: 16:18 29.06.2022) Abone ol
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek" dedi. Stoltenberg ayrıca "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu:
Rusya Federasyonu, müttefiklerin güvenliğine, Avro-Atlantik bölgesindeki istikrar ve barışa en ciddi ve doğrudan tehdittir.
Rusya, 2010’daki stratejik konseptte 'dış ortak' iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor.
Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek.
Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum.