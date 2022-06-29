https://tr.sputniknews.com/20220629/natoda-salata-savaslari-zirvenin-kafesinde-rus-salatasi-bakanlara-ukrayna-salatasi-servis-edildi-1058084626.html

NATO'da salata savaşları: Zirvenin kafesinde Rus Salatası, bakanlara Ukrayna Salatası servis edildi

NATO'da salata savaşları: Zirvenin kafesinde Rus Salatası, bakanlara Ukrayna Salatası servis edildi

İspanyol basınına göre NATO liderler zirvesinin düzenlendiği fuar alanındaki kafenin menüsünde Rus Salatası'nın yer alması, uluslararası yetkililer ve... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T11:52+0300

2022-06-29T11:52+0300

2022-06-29T12:53+0300

ukrayna krizi

rus salatası

nato

nato liderler zirvesi

ispanya

madrid

kafe

restoran

menü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103175/14/1031751497_0:221:3045:1934_1920x0_80_0_0_be037d5f145e58c73666e94cf4cc75d3.jpg

Tüm dünyada sevilen bir lezzet olan Rus Salatası'na Türkiye'de ABD'nin Missouri Zırhlısı'nın 1946'daki ziyaretinden beri Amerikan salatası denmesi gibi durumlar, Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya karşı yürütülen cadı avı vesilesiyle yeniden gündemde. 1860’larda Moskova’daki Hermitage Restaurant’ın Belçika asıllı Rus şefi Lucien Olivier'in icadı olan Rus Salatası'na örneğin 28-29-30 Haziran'da NATO liderler zirvesine evsahipliği yapan İspanya'da Kiev Salatası olarak rastlamak mümkün. İspanyol kafe-restoranlar, hangi tarafı tuttuklarını menüde Rus Salatası ya da Kiev Salatası yazarak gösteriyor. Bu, Rus Salatası'nın İspanya'da ilk isim değiştirmesi değil. Faşist Franco diktatörlüğü dönemindeki adı da Milli Salata ya da İmparatorluk Salatası'ydı. Dolayısıyla başkent Madrid'in NATO zirvesinin düzenlendiği IFEMA fuar alanında dün üye ülkelerin liderlerinin gelmesini bekleyen uluslararası yetkililer ve gazeteciler, zirvede Rusya 'güvenliğe doğrudan tehdit' ilan edilecekken, kafe-restoran menüsünden Rus Salatası'nın çıkmasına şaşırdı.Hem hayret ettiler hem afiyetle silip süpürdülerNATO zirvesinde Rus Salatası ile karşılaşmanın, yetkililerde endişe ve şok duygusu yarattığı medyaya yansıdı. La Sexta kanalına konuşan gazeteci Iñaki López, "NATO zirvesinde Rus Salatası mı? Bu yemek tercihine biraz şaşırdım" dedi. Ancak haberlere göre Rus Salatası birkaç saat içinde kapışılıp tükendi. Diğer yandan salı akşamı Madrid'in barok tarz Santa Cruz Sarayı'nda savunma ve dışişleri bakanları için verilen yemekte menü saf değiştirdi. Netflix dizisi Chef's Table'da yer almasıyla tanınan ve bakanlara verilen ziyafeti koordine eden İspanyol şef Jose Andres, mayısta sahibi olduğu tüm restoranlarda Rus Salatası'nın adını Ukrayna ya da Kiev Salatası olarak değiştirme uygulamasını buraya da yansıttı. Bakanlar menüde Ukrayna Salatası eşliğinde domatesli köfte yemeğiyle karşılaştı. Uluslararası politikanın yanar döner halleri yüzünden adı değiştirilen tek yemek Rus Salatası değil. 2003'te Fransa'nın Irak'ı işgale gönüllüler koalisyonuna katılmayı reddetmesinin faturası, ABD'de İngilizce French fries (Fransız kızartması) denilen patates kızartmasına çıkarılmıştı. Washington DC'deki ABD Kongresi binasında bulunan üç restoran, Fransız kızartmasını daha vatansever şekilde yeniden adlandırmaya karar verip dünyayı özgürlük kızartması ile tanıştırmıştı.

ispanya

madrid

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rus salatası, nato, nato liderler zirvesi, ispanya, madrid, kafe, restoran, menü