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https://tr.sputniknews.com/20220629/natonun-300-bin-kisilik-kuvvetinin-gelecek-yila-kadar-hazir-olmasi-planlaniyor-1058111356.html
NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor
NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısını 300 binin üzerine çıkarılmasını içeren çalışmaların gelecek yıla kadar hazır... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:56+0300
2022-06-29T20:56+0300
jens stoltenberg
nato
çin
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rusya
moldova
gürcistan
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ukrayna
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Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi sırasında basın toplantısı düzenledi.Yüksek hazırlıklı birliklerden oluşan NATO Mukabele Kuvvetindeki asker sayısının 40 binden 300 bine çıkarılmasına yönelik planlarla ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, bu kuvvete müttefik ülkelerin farklı boyutlarda katkılar sunacağını söyledi.Stoltenberg, "Bu kuvvetin büyük kısmı kendi ülkelerinde yerleşik olacak." dedi.Müttefik ülkelerin bu birlikleri NATO içinde uyumlandıracaklarını aktaran Stoltenberg, hazırlıklarının da artırılacağını aktardı.Stoltenberg, "Bu kuvvetin bir bölümü (ihtiyaç halinde) ilk 10 gün içinde, diğeri 30 gün içinde hazır olacak. Bu iki bölümün toplamı 300 binden fazla asker ediyor. Planımız bunların gelecek yıla kadar hazır olması." diye konuştu.Müttefiklerin bu kuvvet için yaptıkları taahhüde uymalarını beklediklerini kaydeden Stoltenberg, kendi ülkelerinde bekleyecek kuvvetin spesifik bölgeler için önceden belirlenmiş görev yerleri olacağını vurguladı.Hint Pasifik bölgesinde iş birliğiStoltenberg, zirvenin bugünkü oturumunda Hint Pasifik bölgesinden ortaklarla bir araya geldiklerini, Çin'in son yıllarda nükleer silahlar dahil askeri gücünü artırdığını söyledi."Çin'in temsil ettiği sınamaların farkında olmalıyız." diyen Stoltenberg, NATO'nun savunma, yeni teknolojiler, güvenlik ve iklim değişikliği alanlarında Hint-Pasifik bölgesinde iş birliği içinde olacağını kaydetti.Zirvede, Ukrayna için uzun vadeli bir destek paketini onayladıklarını hatırlatan Stoltenberg, Bosna Hersek, Moldova ve Gürcistan'a 'Rusya’ya karşı' destek vermeye devam edeceklerini söyledi.Stoltenberg ayrıca, NATO’nun güney kanadından gelen tehditlere karşılık vermeye devam edeceklerini, Moritanya için bir önlem paketi onayladıklarını ve Kuzey Afrika’dan göçe karşılık vereceklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220629/natonun-yeni-stratejik-konseptinde-cin-ayrintisi-ittifak-asya-pasifiklestirilmeye-calisiliyor-1058110995.html
çin
rusya
moldova
gürcistan
bosna hersek
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jens stoltenberg, nato, çin, göç, rusya, moldova, gürcistan, bosna hersek, ukrayna

NATO'nun 300 bin kişilik kuvvetinin gelecek yıla kadar hazır olması planlanıyor

20:56 29.06.2022
© İHA / Kiko HuescaNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© İHA / Kiko Huesca
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin asker sayısını 300 binin üzerine çıkarılmasını içeren çalışmaların gelecek yıla kadar hazır olmasını planladıklarını söyledi.
Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi sırasında basın toplantısı düzenledi.
Yüksek hazırlıklı birliklerden oluşan NATO Mukabele Kuvvetindeki asker sayısının 40 binden 300 bine çıkarılmasına yönelik planlarla ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, bu kuvvete müttefik ülkelerin farklı boyutlarda katkılar sunacağını söyledi.
Stoltenberg, "Bu kuvvetin büyük kısmı kendi ülkelerinde yerleşik olacak." dedi.
Müttefik ülkelerin bu birlikleri NATO içinde uyumlandıracaklarını aktaran Stoltenberg, hazırlıklarının da artırılacağını aktardı.
Stoltenberg, "Bu kuvvetin bir bölümü (ihtiyaç halinde) ilk 10 gün içinde, diğeri 30 gün içinde hazır olacak. Bu iki bölümün toplamı 300 binden fazla asker ediyor. Planımız bunların gelecek yıla kadar hazır olması." diye konuştu.
Müttefiklerin bu kuvvet için yaptıkları taahhüde uymalarını beklediklerini kaydeden Stoltenberg, kendi ülkelerinde bekleyecek kuvvetin spesifik bölgeler için önceden belirlenmiş görev yerleri olacağını vurguladı.
Çin - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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NATO'nun yeni Stratejik Konsepti'nde Çin ayrıntısı: 'İttifak Asya-Pasifikleştirilmeye çalışılıyor'
20:54

Hint Pasifik bölgesinde iş birliği

Stoltenberg, zirvenin bugünkü oturumunda Hint Pasifik bölgesinden ortaklarla bir araya geldiklerini, Çin'in son yıllarda nükleer silahlar dahil askeri gücünü artırdığını söyledi.
"Çin'in temsil ettiği sınamaların farkında olmalıyız." diyen Stoltenberg, NATO'nun savunma, yeni teknolojiler, güvenlik ve iklim değişikliği alanlarında Hint-Pasifik bölgesinde iş birliği içinde olacağını kaydetti.
Zirvede, Ukrayna için uzun vadeli bir destek paketini onayladıklarını hatırlatan Stoltenberg, Bosna Hersek, Moldova ve Gürcistan'a 'Rusya’ya karşı' destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Stoltenberg ayrıca, NATO’nun güney kanadından gelen tehditlere karşılık vermeye devam edeceklerini, Moritanya için bir önlem paketi onayladıklarını ve Kuzey Afrika’dan göçe karşılık vereceklerini ifade etti.
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