https://tr.sputniknews.com/20220629/paristeki-teror-saldirisinin-bas-suphelisine-muebbet-hapis-cezasi--1058115680.html

Paris'teki terör saldırısının baş şüphelisine müebbet hapis cezası

Paris'teki terör saldırısının baş şüphelisine müebbet hapis cezası

Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T22:39+0300

2022-06-29T22:39+0300

2022-06-29T22:39+0300

dünya

paris

salah abdeslam

hapis

hapis cezası

müebbet hapis cezası

terör

terör örgütü

işid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103211/34/1032113457_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_a2fb8bd4e5145f0db62abe420470d270.jpg

Fransa'nın başkenti Paris'te, 13 Kasım 2015'te, Bataclan konser salonu, 10 ve 11'inci bölgedeki cafe ve barlarla Stade de France'de eş zamanlı düzenlenen, 130 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı Paris terör saldırılarının duruşmasında sona gelindi. Davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20180423/paris-katliami-suphelisi-abdeslam-suclu-bulundu-1033141341.html

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paris, salah abdeslam, hapis, hapis cezası, müebbet hapis cezası, terör, terör örgütü, işid