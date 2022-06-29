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https://tr.sputniknews.com/20220629/paristeki-teror-saldirisinin-bas-suphelisine-muebbet-hapis-cezasi--1058115680.html
Paris'teki terör saldırısının baş şüphelisine müebbet hapis cezası
Paris'teki terör saldırısının baş şüphelisine müebbet hapis cezası
Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T22:39+0300
2022-06-29T22:39+0300
dünya
paris
salah abdeslam
hapis
hapis cezası
müebbet hapis cezası
terör
terör örgütü
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Fransa'nın başkenti Paris'te, 13 Kasım 2015'te, Bataclan konser salonu, 10 ve 11'inci bölgedeki cafe ve barlarla Stade de France'de eş zamanlı düzenlenen, 130 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı Paris terör saldırılarının duruşmasında sona gelindi. Davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20180423/paris-katliami-suphelisi-abdeslam-suclu-bulundu-1033141341.html
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paris, salah abdeslam, hapis, hapis cezası, müebbet hapis cezası, terör, terör örgütü, işid

Paris'teki terör saldırısının baş şüphelisine müebbet hapis cezası

22:39 29.06.2022
© REUTERS / Yves Capelle Paris'te stad, konser salonu, restoran ve kafelere düzenlenen saldırıların failleri, insanlara ateş açmalarının ardından üzerlerindeki bombaları patlattı. Kendini havaya uçurmak yerine kaçmayı tercih eden tek fail olan Salah Abdeslam'ı Brüksel'deki mahkemenin ressamı böyle çizdi.
Paris'te stad, konser salonu, restoran ve kafelere düzenlenen saldırıların failleri, insanlara ateş açmalarının ardından üzerlerindeki bombaları patlattı. Kendini havaya uçurmak yerine kaçmayı tercih eden tek fail olan Salah Abdeslam'ı Brüksel'deki mahkemenin ressamı böyle çizdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© REUTERS / Yves Capelle
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Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, 13 Kasım 2015'te, Bataclan konser salonu, 10 ve 11'inci bölgedeki cafe ve barlarla Stade de France'de eş zamanlı düzenlenen, 130 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı Paris terör saldırılarının duruşmasında sona gelindi.
Davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Salah Abdeslam - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2018
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Paris katliamı şüphelisi Salah Abdeslam 20 yıl hapis cezası aldı
23 Nisan 2018, 12:22
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