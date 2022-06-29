https://tr.sputniknews.com/20220629/paristeki-teror-saldirisinin-bas-suphelisine-muebbet-hapis-cezasi--1058115680.html
Paris'teki terör saldırısının baş şüphelisine müebbet hapis cezası
Paris'teki terör saldırısının baş şüphelisine müebbet hapis cezası
Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T22:39+0300
2022-06-29T22:39+0300
2022-06-29T22:39+0300
dünya
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salah abdeslam
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müebbet hapis cezası
terör
terör örgütü
işid
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Fransa'nın başkenti Paris'te, 13 Kasım 2015'te, Bataclan konser salonu, 10 ve 11'inci bölgedeki cafe ve barlarla Stade de France'de eş zamanlı düzenlenen, 130 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı Paris terör saldırılarının duruşmasında sona gelindi. Davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20180423/paris-katliami-suphelisi-abdeslam-suclu-bulundu-1033141341.html
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Paris'teki terör saldırısının baş şüphelisine müebbet hapis cezası
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Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, 13 Kasım 2015'te, Bataclan konser salonu, 10 ve 11'inci bölgedeki cafe ve barlarla Stade de France'de eş zamanlı düzenlenen, 130 kişinin öldüğü, 400 kişinin de yaralandığı Paris terör saldırılarının duruşmasında sona gelindi.
Davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.