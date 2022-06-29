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https://tr.sputniknews.com/20220629/powell-fed-resesyonu-onleyebilir-1058110212.html
Powell: Fed resesyonu önleyebilir
Powell: Fed resesyonu önleyebilir
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek, bankanın ekonomiyi resesyona girmekten koruyabileceğini belirtti. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:12+0300
2022-06-29T20:12+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
fed
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
enflasyon
portekiz
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), Portekiz’in Sintra kasabasında “Merkez Bankacılığı Forumu” düzenledi.Forumda, “Hızla değişen dünyada para politikası için zorluklar” başlıklı panele Fed Başkanı Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey katıldı.Forumda ABD ekonomisinin güçlü bir durumda olduğunu belirten Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesine kadar düşürebileceğini söyledi.'Yüksek enflasyon ortamına geçişe izin vermeyeceğiz'"Düşük enflasyon ortamından yüksek enflasyon ortamına geçişe izin vermeyeceğiz" ifadesini kullanan Powell, hızlı fiyat artışlarının yerleşik hale gelmeyeceğini vurguladı.'Resesyona girmeden faiz artırılacak'Ekonominin resesyona girmesine izin vermeden faiz oranlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Powell, “Bizim amacımız bu. Bunu başarabileceğimiz yolların mevcut olduğuna inanıyorum” dedi.Powell, “Hane halkı toplamda güçlü durumda. Aynı durum işletmeler için de geçerli. İstihdam piyasası inanılmaz derecede güçlü. Ekonomi parasal politika hareketlerine dayanabilecek durumda” değerlendirmesinde bulundu.Lagarde: Çok düşük enflasyon dönemine dönüş olasılığı oldukça azPanelde konuşan Lagarde ise, salgın öncesindeki çok düşük enflasyon dönemine yeniden dönüş olasılığının oldukça az olduğunu, merkez bankalarının dikkate değer seviyede yüksek enflasyon oranlarına uyum sağlaması gerektiğini bildirdi.'Çok büyük bir reel gelir şoku ile karşı karşıyayız'İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ise, “Amacımız düşük enflasyona dönmek. Şu anda çok büyük bir reel gelir şoku ile karşı karşıyayız. Eğer enflasyonda daha yüksek bir devamlılık görürsek, daha sert şekilde hareket etmemiz gerekebilir.” şeklinde konuştu.
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avrupa merkez bankası (ecb), fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell, enflasyon, portekiz

Powell: Fed resesyonu önleyebilir

20:12 29.06.2022
© REUTERS / Susan WalshJerome Powell
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© REUTERS / Susan Walsh
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek, bankanın ekonomiyi resesyona girmekten koruyabileceğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Portekiz’in Sintra kasabasında “Merkez Bankacılığı Forumu” düzenledi.
Forumda, “Hızla değişen dünyada para politikası için zorluklar” başlıklı panele Fed Başkanı Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey katıldı.
Forumda ABD ekonomisinin güçlü bir durumda olduğunu belirten Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesine kadar düşürebileceğini söyledi.

'Yüksek enflasyon ortamına geçişe izin vermeyeceğiz'

"Düşük enflasyon ortamından yüksek enflasyon ortamına geçişe izin vermeyeceğiz" ifadesini kullanan Powell, hızlı fiyat artışlarının yerleşik hale gelmeyeceğini vurguladı.

'Resesyona girmeden faiz artırılacak'

Ekonominin resesyona girmesine izin vermeden faiz oranlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Powell, “Bizim amacımız bu. Bunu başarabileceğimiz yolların mevcut olduğuna inanıyorum” dedi.
Powell, “Hane halkı toplamda güçlü durumda. Aynı durum işletmeler için de geçerli. İstihdam piyasası inanılmaz derecede güçlü. Ekonomi parasal politika hareketlerine dayanabilecek durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde: Çok düşük enflasyon dönemine dönüş olasılığı oldukça az

Panelde konuşan Lagarde ise, salgın öncesindeki çok düşük enflasyon dönemine yeniden dönüş olasılığının oldukça az olduğunu, merkez bankalarının dikkate değer seviyede yüksek enflasyon oranlarına uyum sağlaması gerektiğini bildirdi.

'Çok büyük bir reel gelir şoku ile karşı karşıyayız'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ise, “Amacımız düşük enflasyona dönmek. Şu anda çok büyük bir reel gelir şoku ile karşı karşıyayız. Eğer enflasyonda daha yüksek bir devamlılık görürsek, daha sert şekilde hareket etmemiz gerekebilir.” şeklinde konuştu.
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