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https://tr.sputniknews.com/20220629/putin-isvec-ve-finlandiyayla-sorunumuz-yok-1058117998.html
Rusya lideri Putin: İsveç ve Finlandiya’yla sorunumuz yok
Rusya lideri Putin: İsveç ve Finlandiya’yla sorunumuz yok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Zirvesi’nin ardından Ukrayna’daki durumu, NATO’nun genişlemesini ve Batı liderlerinin sert açıklamalarını... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T23:44+0300
2022-06-29T23:44+0300
rusya
vladimir putin
ukrayna
finlandiya
isveç
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Putin, Hazar Zirvesi’nin arından düzenlediği basın toplantısında, “İsveç ve Finlandiya ile, Ukrayna ile olduğu gibi bir sorunumuz yok. Bu ülkelerin topraklarına NATO’nun askeri altyapısının konuşlandırılması durumunda aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacağız” ifadesini kullandı.Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyonun hedeflerinin değişip değişmediği sorusuna, “Hiçbir şey değişmedi. Taktikler farklı olabilir” dedi.Rus lider, Batı’nın, silahlı çatışmaları sürdürme çağrılarının, onlar için “Ukrayna’nın iyiliğinin amaç değil, çıkarlarını korumak için bir araç” olduğu yönündeki tahminleri doğruladığını dile getirdi.Rus ordusunun sivil tesisleri hedef almadığını söyleyen Putin, Kremençug’daki olayla ilgili, “Orada hiçbir terör eylemi yok” diye kaydetti.G7 liderlerinin, “Putin’den daha havalı olmak için soyunmaları gerektiği” sözlerini de değerlendiren Putin, “Nasıl soyunmak istediler bilmiyorum ama bence iğrenç bir görüntü olurdu” yorumunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220629/natonun-300-bin-kisilik-kuvvetinin-gelecek-yila-kadar-hazir-olmasi-planlaniyor-1058111356.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, finlandiya, isveç

Rusya lideri Putin: İsveç ve Finlandiya’yla sorunumuz yok

23:44 29.06.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Zirvesi’nin ardından Ukrayna’daki durumu, NATO’nun genişlemesini ve Batı liderlerinin sert açıklamalarını değerlendirdi.
Putin, Hazar Zirvesi’nin arından düzenlediği basın toplantısında, “İsveç ve Finlandiya ile, Ukrayna ile olduğu gibi bir sorunumuz yok. Bu ülkelerin topraklarına NATO’nun askeri altyapısının konuşlandırılması durumunda aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacağız” ifadesini kullandı.
Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyonun hedeflerinin değişip değişmediği sorusuna, “Hiçbir şey değişmedi. Taktikler farklı olabilir” dedi.
Rus lider, Batı’nın, silahlı çatışmaları sürdürme çağrılarının, onlar için “Ukrayna’nın iyiliğinin amaç değil, çıkarlarını korumak için bir araç” olduğu yönündeki tahminleri doğruladığını dile getirdi.
Rus ordusunun sivil tesisleri hedef almadığını söyleyen Putin, Kremençug’daki olayla ilgili, “Orada hiçbir terör eylemi yok” diye kaydetti.
G7 liderlerinin, “Putin’den daha havalı olmak için soyunmaları gerektiği” sözlerini de değerlendiren Putin, “Nasıl soyunmak istediler bilmiyorum ama bence iğrenç bir görüntü olurdu” yorumunda bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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