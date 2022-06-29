https://tr.sputniknews.com/20220629/putin-isvec-ve-finlandiyayla-sorunumuz-yok-1058117998.html

Rusya lideri Putin: İsveç ve Finlandiya’yla sorunumuz yok

Rusya lideri Putin: İsveç ve Finlandiya’yla sorunumuz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Zirvesi’nin ardından Ukrayna’daki durumu, NATO’nun genişlemesini ve Batı liderlerinin sert açıklamalarını... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T23:44+0300

2022-06-29T23:44+0300

2022-06-29T23:44+0300

rusya

vladimir putin

ukrayna

finlandiya

isveç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058117849_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_1129910cd3c62eba9bf163801dd34dde.jpg

Putin, Hazar Zirvesi’nin arından düzenlediği basın toplantısında, “İsveç ve Finlandiya ile, Ukrayna ile olduğu gibi bir sorunumuz yok. Bu ülkelerin topraklarına NATO’nun askeri altyapısının konuşlandırılması durumunda aynı şekilde yanıt vermek zorunda kalacağız” ifadesini kullandı.Putin, Ukrayna’daki özel askeri operasyonun hedeflerinin değişip değişmediği sorusuna, “Hiçbir şey değişmedi. Taktikler farklı olabilir” dedi.Rus lider, Batı’nın, silahlı çatışmaları sürdürme çağrılarının, onlar için “Ukrayna’nın iyiliğinin amaç değil, çıkarlarını korumak için bir araç” olduğu yönündeki tahminleri doğruladığını dile getirdi.Rus ordusunun sivil tesisleri hedef almadığını söyleyen Putin, Kremençug’daki olayla ilgili, “Orada hiçbir terör eylemi yok” diye kaydetti.G7 liderlerinin, “Putin’den daha havalı olmak için soyunmaları gerektiği” sözlerini de değerlendiren Putin, “Nasıl soyunmak istediler bilmiyorum ama bence iğrenç bir görüntü olurdu” yorumunda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220629/natonun-300-bin-kisilik-kuvvetinin-gelecek-yila-kadar-hazir-olmasi-planlaniyor-1058111356.html

rusya

ukrayna

finlandiya

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, vladimir putin, ukrayna, finlandiya, isveç