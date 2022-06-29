https://tr.sputniknews.com/20220629/rosatom-misirdaki-nukleer-santralin-ilk-unitesi-icin-yapim-izni-aldi-1058117464.html
Rosatom, Mısır’daki nükleer santralin ilk ünitesi için yapım izni aldı
Rosatom, Mısır’daki nükleer santralin ilk ünitesi için yapım izni aldı
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu’nun (ENRRA) El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T23:27+0300
2022-06-29T23:27+0300
2022-06-29T23:27+0300
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Rosatom’un basın açıklamasında, “Sami Şaban başkanlığındaki ENRRA Yönetim Kurulu, El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni vermeyi kabul etti” ifadesine yer verildi.ENRRA uzmanlarının, nükleer santralin yapılacağı yeri birkaç kez denetlediğini ve 'insanlara, çevreye ve malvarlığına hiçbir tehdit tespit etmediği', bu nedenle izin verme kararı alındığı kaydedildi.ENRRA, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 9’unu nükleer santralle karşılamayı planladıklarını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220625/akkuyu-ngsden-yasanan-gerginlikle-ilgili-aciklama-olaya-sebep-olan-kisiler-gozaltina-alinmistir-1057942940.html
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Rosatom, Mısır’daki nükleer santralin ilk ünitesi için yapım izni aldı
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Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu’nun (ENRRA) El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni verdiğini belirtti.
Rosatom’un basın açıklamasında, “Sami Şaban başkanlığındaki ENRRA Yönetim Kurulu, El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni vermeyi kabul etti” ifadesine yer verildi.
ENRRA uzmanlarının, nükleer santralin yapılacağı yeri birkaç kez denetlediğini ve 'insanlara, çevreye ve malvarlığına hiçbir tehdit tespit etmediği', bu nedenle izin verme kararı alındığı kaydedildi.
ENRRA, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 9’unu nükleer santralle karşılamayı planladıklarını duyurdu.