Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220629/rosatom-misirdaki-nukleer-santralin-ilk-unitesi-icin-yapim-izni-aldi-1058117464.html
Rosatom, Mısır’daki nükleer santralin ilk ünitesi için yapım izni aldı
Rosatom, Mısır’daki nükleer santralin ilk ünitesi için yapım izni aldı
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu’nun (ENRRA) El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T23:27+0300
2022-06-29T23:27+0300
dünya
rosatom
rusya
mısır
nükleer
santral
inşaat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103289/18/1032891843_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_9154f1ba84654f92c239bcb1a7c5789d.jpg
Rosatom’un basın açıklamasında, “Sami Şaban başkanlığındaki ENRRA Yönetim Kurulu, El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni vermeyi kabul etti” ifadesine yer verildi.ENRRA uzmanlarının, nükleer santralin yapılacağı yeri birkaç kez denetlediğini ve 'insanlara, çevreye ve malvarlığına hiçbir tehdit tespit etmediği', bu nedenle izin verme kararı alındığı kaydedildi.ENRRA, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 9’unu nükleer santralle karşılamayı planladıklarını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220625/akkuyu-ngsden-yasanan-gerginlikle-ilgili-aciklama-olaya-sebep-olan-kisiler-gozaltina-alinmistir-1057942940.html
rusya
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103289/18/1032891843_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_b3a3c31d5d16e7571d1f0acc7ad1c726.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rosatom, rusya, mısır, nükleer, santral, inşaat

Rosatom, Mısır’daki nükleer santralin ilk ünitesi için yapım izni aldı

23:27 29.06.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRosatom
Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Mısır Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu’nun (ENRRA) El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni verdiğini belirtti.
Rosatom’un basın açıklamasında, “Sami Şaban başkanlığındaki ENRRA Yönetim Kurulu, El-Daba nükleer güç santralinin ilk enerji ünitesi için yapım izni vermeyi kabul etti” ifadesine yer verildi.
ENRRA uzmanlarının, nükleer santralin yapılacağı yeri birkaç kez denetlediğini ve 'insanlara, çevreye ve malvarlığına hiçbir tehdit tespit etmediği', bu nedenle izin verme kararı alındığı kaydedildi.
ENRRA, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 9’unu nükleer santralle karşılamayı planladıklarını duyurdu.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Açık Kapı etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
TÜRKİYE
Akkuyu NGS'den yaşanan gerginlikle ilgili açıklama: Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmıştır
25 Haziran , 23:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала