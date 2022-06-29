https://tr.sputniknews.com/20220629/rus-milletvekili-morozov-finlandiya-ve-isvecin-askeri-yaramazliklarina-musaade-etmeyiz-1058074294.html
Rus milletvekili Morozov: Finlandiya ve İsveç’in askeri yaramazlıklarına müsaade etmeyiz
Rus milletvekili Morozov: Finlandiya ve İsveç’in askeri yaramazlıklarına müsaade etmeyiz
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekili Oleg Morozov, Baltık bölgesinde hiçbir askeri yaramazlığa müsaade etmeyeceklerini ve İsveç ile... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T01:02+0300
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Rus milletvekili Oleg Morozov, Sputnik’e açıklamasında, “İskandinavların Rus yönündeki askeri faaliyetlerini hayal etmek zor. Ama ilk günden şunu ortaya koymalıyız ki, Baltık’ta hiçbir askeri yaramazlığa müsaade etmeyeceğiz. Üstelik sınırımızda. Umarız, iyi bir tarihsel belleğe sahipler” ifadesini kullandı.Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ‘evet’ demesinin beklendik bir şey olduğunu dile getiren Morozov, “Türk faktörünün aşılacağı baştan belliydi. Türkiye, belli ki, istediğini aldı, hem siyasi hem de maddi olarak. NATO üzerindeki etkisini abartmaya gerek yok. Sıradan pazarlık. İsveç-Finlandiya faktörünün NATO için önemini de abartmaya gerek yok. Burada söz konusu olan jeopolitikten ziyade siyasi dayanışma” yorumunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220629/tbmm-genel-kurulunda-turkiye-finlandiya-ve-isvec-arasindaki-uclu-memoranduma-iliskin-tartisma-1058072198.html
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Rus milletvekili Morozov: Finlandiya ve İsveç’in askeri yaramazlıklarına müsaade etmeyiz
01:02 29.06.2022 (güncellendi: 01:04 29.06.2022) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekili Oleg Morozov, Baltık bölgesinde hiçbir askeri yaramazlığa müsaade etmeyeceklerini ve İsveç ile Finlandiya’nın iyi bir tarihsel belleğe sahip olması gerektiğini belirtti.
Rus milletvekili Oleg Morozov, Sputnik’e açıklamasında, “İskandinavların Rus yönündeki askeri faaliyetlerini hayal etmek zor. Ama ilk günden şunu ortaya koymalıyız ki, Baltık’ta hiçbir askeri yaramazlığa müsaade etmeyeceğiz. Üstelik sınırımızda. Umarız, iyi bir tarihsel belleğe sahipler” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ‘evet’ demesinin beklendik bir şey olduğunu dile getiren Morozov, “Türk faktörünün aşılacağı baştan belliydi. Türkiye, belli ki, istediğini aldı, hem siyasi hem de maddi olarak. NATO üzerindeki etkisini abartmaya gerek yok. Sıradan pazarlık. İsveç-Finlandiya faktörünün NATO için önemini de abartmaya gerek yok. Burada söz konusu olan jeopolitikten ziyade siyasi dayanışma” yorumunda bulundu.