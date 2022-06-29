https://tr.sputniknews.com/20220629/rus-milletvekili-morozov-finlandiya-ve-isvecin-askeri-yaramazliklarina-musaade-etmeyiz-1058074294.html

Rus milletvekili Morozov: Finlandiya ve İsveç’in askeri yaramazlıklarına müsaade etmeyiz

Rus milletvekili Morozov: Finlandiya ve İsveç’in askeri yaramazlıklarına müsaade etmeyiz

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekili Oleg Morozov, Baltık bölgesinde hiçbir askeri yaramazlığa müsaade etmeyeceklerini ve İsveç ile... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T01:02+0300

2022-06-29T01:02+0300

2022-06-29T01:04+0300

oleg morozov

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nato

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Rus milletvekili Oleg Morozov, Sputnik’e açıklamasında, “İskandinavların Rus yönündeki askeri faaliyetlerini hayal etmek zor. Ama ilk günden şunu ortaya koymalıyız ki, Baltık’ta hiçbir askeri yaramazlığa müsaade etmeyeceğiz. Üstelik sınırımızda. Umarız, iyi bir tarihsel belleğe sahipler” ifadesini kullandı.Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ‘evet’ demesinin beklendik bir şey olduğunu dile getiren Morozov, “Türk faktörünün aşılacağı baştan belliydi. Türkiye, belli ki, istediğini aldı, hem siyasi hem de maddi olarak. NATO üzerindeki etkisini abartmaya gerek yok. Sıradan pazarlık. İsveç-Finlandiya faktörünün NATO için önemini de abartmaya gerek yok. Burada söz konusu olan jeopolitikten ziyade siyasi dayanışma” yorumunda bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220629/tbmm-genel-kurulunda-turkiye-finlandiya-ve-isvec-arasindaki-uclu-memoranduma-iliskin-tartisma-1058072198.html

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oleg morozov, rusya, baltık ülkeleri, nato