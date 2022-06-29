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Rus milletvekili Morozov: Finlandiya ve İsveç’in askeri yaramazlıklarına müsaade etmeyiz
Rus milletvekili Morozov: Finlandiya ve İsveç’in askeri yaramazlıklarına müsaade etmeyiz
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekili Oleg Morozov, Baltık bölgesinde hiçbir askeri yaramazlığa müsaade etmeyeceklerini ve İsveç ile... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T01:02+0300
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Rus milletvekili Oleg Morozov, Sputnik’e açıklamasında, “İskandinavların Rus yönündeki askeri faaliyetlerini hayal etmek zor. Ama ilk günden şunu ortaya koymalıyız ki, Baltık’ta hiçbir askeri yaramazlığa müsaade etmeyeceğiz. Üstelik sınırımızda. Umarız, iyi bir tarihsel belleğe sahipler” ifadesini kullandı.Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ‘evet’ demesinin beklendik bir şey olduğunu dile getiren Morozov, “Türk faktörünün aşılacağı baştan belliydi. Türkiye, belli ki, istediğini aldı, hem siyasi hem de maddi olarak. NATO üzerindeki etkisini abartmaya gerek yok. Sıradan pazarlık. İsveç-Finlandiya faktörünün NATO için önemini de abartmaya gerek yok. Burada söz konusu olan jeopolitikten ziyade siyasi dayanışma” yorumunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220629/tbmm-genel-kurulunda-turkiye-finlandiya-ve-isvec-arasindaki-uclu-memoranduma-iliskin-tartisma-1058072198.html
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oleg morozov, rusya, baltık ülkeleri, nato

Rus milletvekili Morozov: Finlandiya ve İsveç’in askeri yaramazlıklarına müsaade etmeyiz

01:02 29.06.2022 (güncellendi: 01:04 29.06.2022)
© Sputnik / Нина Зотина / Fotoğraf bankasına girOleg Morozov
Oleg Morozov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Нина Зотина
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekili Oleg Morozov, Baltık bölgesinde hiçbir askeri yaramazlığa müsaade etmeyeceklerini ve İsveç ile Finlandiya’nın iyi bir tarihsel belleğe sahip olması gerektiğini belirtti.
Rus milletvekili Oleg Morozov, Sputnik’e açıklamasında, “İskandinavların Rus yönündeki askeri faaliyetlerini hayal etmek zor. Ama ilk günden şunu ortaya koymalıyız ki, Baltık’ta hiçbir askeri yaramazlığa müsaade etmeyeceğiz. Üstelik sınırımızda. Umarız, iyi bir tarihsel belleğe sahipler” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ‘evet’ demesinin beklendik bir şey olduğunu dile getiren Morozov, “Türk faktörünün aşılacağı baştan belliydi. Türkiye, belli ki, istediğini aldı, hem siyasi hem de maddi olarak. NATO üzerindeki etkisini abartmaya gerek yok. Sıradan pazarlık. İsveç-Finlandiya faktörünün NATO için önemini de abartmaya gerek yok. Burada söz konusu olan jeopolitikten ziyade siyasi dayanışma” yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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