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https://tr.sputniknews.com/20220629/rus-senator-kosacev-norvecin-barentsburg-bolgesinde-500-kisi-rusyadan-yasam-malzemesi-bekliyor-1058112121.html
Rus senatör Kosaçev: Norveç’in Barentsburg bölgesinde 500 kişi Rusya'dan yaşam malzemesi bekliyor
Rus senatör Kosaçev: Norveç’in Barentsburg bölgesinde 500 kişi Rusya'dan yaşam malzemesi bekliyor
Rus senatör Kosaçev, Barentsburg bölgesindeki yaklaşık 500 kişinin Rusya'dan yaşam malzemesi beklediğini ifade etti. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T21:55+0300
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norveç
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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Norveç’in Barentsburg bölgesindeki yaklaşık 500 kişinin Rusya'dan gıda, ilaç, ekipman tedariki beklediğini, bunun bir güvenlik ve sağlık meselesi olduğunu söyledi.Kosaçev, “Svalbard, lojistik ve iklimsel olarak dış dünyadan kopuk bir bölge ve orada yanılmıyorsam çoğunluğu madenci olmak üzere yaklaşık 500 kişi bulunuyor. Bu insanlar kesintisiz bir tedarik rejimine kritik derecede bağımlılar” dedi.Buraya sürekli olarak yiyecek, ilaç, giysi ve teçhizat ulaştırıldığına vurgu yapan Kosaçev, “Burada tedarik alanında herhangi bir kesinti söz konusu bile olamaz, çünkü bu türden herhangi bir aksaklık güvenlik, yaşam desteği ve orada bulunan insanların sağlığı için kritik riskler yaratır” diye konuştu.Kosaçev ayrıca, Norveç'in uluslararası anlaşmalar gereğince bu tür tedarikleri sınırlama hakkına sahip olmadığını da hatırlattı.Daha önce Norveç, Rus madencilerin bulunduğu bölgeye Rusya'nın yaşam malzemeleri ulaştırmasına izin vermemişti.
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Rus senatör Kosaçev: Norveç’in Barentsburg bölgesinde 500 kişi Rusya'dan yaşam malzemesi bekliyor

21:55 29.06.2022 (güncellendi: 21:57 29.06.2022)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Fotoğraf bankasına girKonstantin Kosaçev
Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Rus senatör Kosaçev, Barentsburg bölgesindeki yaklaşık 500 kişinin Rusya'dan yaşam malzemesi beklediğini ifade etti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Norveç’in Barentsburg bölgesindeki yaklaşık 500 kişinin Rusya'dan gıda, ilaç, ekipman tedariki beklediğini, bunun bir güvenlik ve sağlık meselesi olduğunu söyledi.
Kosaçev, “Svalbard, lojistik ve iklimsel olarak dış dünyadan kopuk bir bölge ve orada yanılmıyorsam çoğunluğu madenci olmak üzere yaklaşık 500 kişi bulunuyor. Bu insanlar kesintisiz bir tedarik rejimine kritik derecede bağımlılar” dedi.
Buraya sürekli olarak yiyecek, ilaç, giysi ve teçhizat ulaştırıldığına vurgu yapan Kosaçev, “Burada tedarik alanında herhangi bir kesinti söz konusu bile olamaz, çünkü bu türden herhangi bir aksaklık güvenlik, yaşam desteği ve orada bulunan insanların sağlığı için kritik riskler yaratır” diye konuştu.
Kosaçev ayrıca, Norveç'in uluslararası anlaşmalar gereğince bu tür tedarikleri sınırlama hakkına sahip olmadığını da hatırlattı.
Daha önce Norveç, Rus madencilerin bulunduğu bölgeye Rusya'nın yaşam malzemeleri ulaştırmasına izin vermemişti.
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