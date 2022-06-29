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https://tr.sputniknews.com/20220629/rusya-merkez-bankasi-temerrut-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1058107812.html
Rusya Merkez Bankası: Temerrüt iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Rusya Merkez Bankası: Temerrüt iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Çistyuhin, Rusya'nın temerrüde düşmediğini ve bazı analistlerin bu yöndeki değerlendirmelerinin gerçeği... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T19:46+0300
2022-06-29T19:46+0300
ekonomi
rusya
temerrüt
ekonomi
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St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda son günlerdeki temerrüt iddiaları hakkında konuşan Çistyuhin, Rusya'nın temerrüt ilan etmediğini ve bunun önemli bir husus olduğunu kaydederek bu konuyla ilgili iddiaların bazı analiz, derecelendirme kuruluşlarının, uzmanların değerlendirmelerinden ibaret olduğunun altını çizdi.Yeni düzene göre hareket eden Rusya hükümetinin yasal gereklilikleri esas aldığını söyleyen Çistyuhin, "Yabancı finans altyapısı da, Rus varlıklarını dondurarak hemen hemen aynı şekilde hareket ediyor. Kamusal bir hukuki yasak getirildiği için özel hukuk yükümlülüklerimizi yerine getiremeyeceklerini söylüyorlar. Şu anda Rusya da tam olarak aynı şeyi yaptı. Bunun yanında, yabancı tarafın aksine, yükümlülüklerimizi mevcut koşulların izin verildiği şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın 1918’den beri uluslararası borçları nedeniyle ilk kez temerrüde düştüğü iddiasında bulunmak için bir dayanak olmadığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220627/kremlin-rusyanin-temerrude-dustugunu-soylemek-icin-bir-dayanak-yok-1057987036.html
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rusya, temerrüt, ekonomi

Rusya Merkez Bankası: Temerrüt iddiaları gerçeği yansıtmıyor

19:46 29.06.2022
© REUTERS / Dado RuvicRuble - değer kaybı
Ruble - değer kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Çistyuhin, Rusya'nın temerrüde düşmediğini ve bazı analistlerin bu yöndeki değerlendirmelerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda son günlerdeki temerrüt iddiaları hakkında konuşan Çistyuhin, Rusya'nın temerrüt ilan etmediğini ve bunun önemli bir husus olduğunu kaydederek bu konuyla ilgili iddiaların bazı analiz, derecelendirme kuruluşlarının, uzmanların değerlendirmelerinden ibaret olduğunun altını çizdi.

Yeni düzene göre hareket eden Rusya hükümetinin yasal gereklilikleri esas aldığını söyleyen Çistyuhin, "Yabancı finans altyapısı da, Rus varlıklarını dondurarak hemen hemen aynı şekilde hareket ediyor. Kamusal bir hukuki yasak getirildiği için özel hukuk yükümlülüklerimizi yerine getiremeyeceklerini söylüyorlar. Şu anda Rusya da tam olarak aynı şeyi yaptı. Bunun yanında, yabancı tarafın aksine, yükümlülüklerimizi mevcut koşulların izin verildiği şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın 1918’den beri uluslararası borçları nedeniyle ilk kez temerrüde düştüğü iddiasında bulunmak için bir dayanak olmadığını söylemişti.
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