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https://tr.sputniknews.com/20220629/rusya-norvecin-svalbard-adasiyla-ilgili-hasimca-eylemlerine-yanit-verecegiz-1058111259.html
Rusya: Norveç’in Svalbard Adası’yla ilgili hasımca eylemlerine yanıt vereceğiz
Rusya: Norveç’in Svalbard Adası’yla ilgili hasımca eylemlerine yanıt vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’ten Svalbard Adası’na yük taşınmasına uyguladığı engeli en kısa sürede kaldırmayı talep etti ve Rusya’ya yönelik hasımca... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:49+0300
2022-06-29T20:51+0300
rusya
norveç
yük
dünya
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Norveç’in, limanları üzerinden Svalbard Adası’ndaki Rus yerleşimlere yük taşınmasını engellemesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Norveç tarafından, bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturmasını talep ettik. Rusya’ya karşı hasımca eylemlerin kaçınılmaz olarak karşı tedbirlere yol açacağı uyarısında bulunduk” açıklamasında bulundu.Bu bağlamda, Norveç’in Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Solveig Rossebo’nun Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi. Norveçli diplomata, Svalbard Adası’na Rus yüklerin taşınmasına uygulanan engelin kabul edilemez olduğu ifade edildi.
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rusya, norveç, yük

Rusya: Norveç’in Svalbard Adası’yla ilgili hasımca eylemlerine yanıt vereceğiz

20:49 29.06.2022 (güncellendi: 20:51 29.06.2022)
© FlickrNorveç bayrağı
Norveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Flickr
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’ten Svalbard Adası’na yük taşınmasına uyguladığı engeli en kısa sürede kaldırmayı talep etti ve Rusya’ya yönelik hasımca eylemlerin kaçınılmaz olarak karşı tedbirlere yol açacağı uyarısında bulundu.
Norveç’in, limanları üzerinden Svalbard Adası’ndaki Rus yerleşimlere yük taşınmasını engellemesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Norveç tarafından, bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturmasını talep ettik. Rusya’ya karşı hasımca eylemlerin kaçınılmaz olarak karşı tedbirlere yol açacağı uyarısında bulunduk” açıklamasında bulundu.
Bu bağlamda, Norveç’in Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Solveig Rossebo’nun Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi. Norveçli diplomata, Svalbard Adası’na Rus yüklerin taşınmasına uygulanan engelin kabul edilemez olduğu ifade edildi.
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