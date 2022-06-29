https://tr.sputniknews.com/20220629/rusya-norvecin-svalbard-adasiyla-ilgili-hasimca-eylemlerine-yanit-verecegiz-1058111259.html

Rusya: Norveç’in Svalbard Adası’yla ilgili hasımca eylemlerine yanıt vereceğiz

Rusya: Norveç’in Svalbard Adası’yla ilgili hasımca eylemlerine yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’ten Svalbard Adası’na yük taşınmasına uyguladığı engeli en kısa sürede kaldırmayı talep etti ve Rusya’ya yönelik hasımca... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T20:49+0300

2022-06-29T20:49+0300

2022-06-29T20:51+0300

rusya

norveç

yük

dünya

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Norveç’in, limanları üzerinden Svalbard Adası’ndaki Rus yerleşimlere yük taşınmasını engellemesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Norveç tarafından, bu sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturmasını talep ettik. Rusya’ya karşı hasımca eylemlerin kaçınılmaz olarak karşı tedbirlere yol açacağı uyarısında bulunduk” açıklamasında bulundu.Bu bağlamda, Norveç’in Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Solveig Rossebo’nun Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi. Norveçli diplomata, Svalbard Adası’na Rus yüklerin taşınmasına uygulanan engelin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

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