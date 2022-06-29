Gıda güvenliğine gelince, küresel gıda krizini tetikleyen, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki kolektif Batı tarafından dayatılan Rus karşıtı kısıtlamalar dalgası. Ana nedenleri, bir dizi gelişmiş ülkenin yetersiz makroekonomik adımları, iklim değişikliği ve COVID-19 salgı. Durumdan çıkış, ancak Ruslar da dahil olmak üzere tahıl ve gübrelerin dünya pazarlarına ücretsiz erişimini sağlayarak mümkün.