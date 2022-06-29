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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220629/rusyanin-abd-buyukelcisi-washington-rusya-karsiti-yasaklardan-muzdarip-1058079518.html
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Rusya karşıtı yasaklardan Washington'un kendisi muzdarip
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Rusya karşıtı yasaklardan Washington'un kendisi muzdarip
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "ABD'nin kendisi Rusya karşıtı yasaklardan muzdarip" diyerek tüketici fiyatlarındaki artışın ve küresel gıda... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya - ukrayna -donbass - Sputnik Türkiye

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov: Rusya karşıtı yasaklardan Washington'un kendisi muzdarip

06:30 29.06.2022 (güncellendi: 06:40 29.06.2022)
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "ABD'nin kendisi Rusya karşıtı yasaklardan muzdarip" diyerek tüketici fiyatlarındaki artışın ve küresel gıda krizinin Rusya'nın da dahil olmasıyla çözülebileceğini söyledi.
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:37 29.06.2022
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Donbass'ın en kısa sürede özgürleştirilmesini istiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın BDT ülkeleri ikinci dairesi müdürü Alexey Polishchuk, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbass'ın bir an önce özgürleştirilmesini istediğini söyledi.
"Donbass sakinleri gibi biz de bölgenin bir an önce özgürleştirilmesini istiyoruz" diyen Polishchuk," "Plana göre ilerleyen özel askeri harekatın amacı buna yöneliktir. Tüm hedeflerine kesinlikle ulaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
06:34 29.06.2022
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı kısıtlamalarından kendisinin de muzdarip olduğunu söyledi

"ABD'nin kendisi de Rusya karşıtı yasaklardan muzdarip. Tüketici fiyatlarındaki artış, son 40 yılda bir anti-rekor kırdı. Getirilen kısıtlamaların bir sonucu olarak, ticaret ortaklarıyla yapılan yerleşimlerde kullanılmak üzere doların yerini alma arayışı yoğunlaştı"

Gıda güvenliğine gelince, küresel gıda krizini tetikleyen, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki kolektif Batı tarafından dayatılan Rus karşıtı kısıtlamalar dalgası. Ana nedenleri, bir dizi gelişmiş ülkenin yetersiz makroekonomik adımları, iklim değişikliği ve COVID-19 salgı. Durumdan çıkış, ancak Ruslar da dahil olmak üzere tahıl ve gübrelerin dünya pazarlarına ücretsiz erişimini sağlayarak mümkün.

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