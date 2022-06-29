https://tr.sputniknews.com/20220629/ryabkov-rusya-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-planlarina-olumsuz-bakiyor-1058091294.html

Ryabkov: Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği planlarına olumsuz bakıyor

Ryabkov: Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği planlarına olumsuz bakıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği planlarına olumsuz yaklaştığını söyledi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T13:24+0300

2022-06-29T13:24+0300

2022-06-29T13:48+0300

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Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ryabkov, "Kuzey Atlantik İttifakı'nın genişlemesinin uluslararası ilişkilerde son derece istikrar bozucu bir faktör olarak görüyoruz. Bu, NATO'yu genişleten ve NATO'ya girenlerin de İttifak'ı tehdit olarak gören diğer ülkelerin de güvenliğine katkı sunmuyor" dedi.'Avrupa güvenlik mimarisini yerle bir eden NATO'nun sorumsuz politikasını kınıyoruz'Madrid'deki zirvede NATO'nun Rusya'yı agresif şekilde çevreleme politikasının güçlendirilmesinin Moskova'nın politikalarını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini kaydeden Ryabkov, Rusya'nın kendi ve müttefiklerinin güvenliğini her halükarda, genişleme dalgalarından bağımsız olarak güvenilir şekilde ve yüzde yüz sağlayacağını vurguladı.Ryabkov, Moskova'nın Avrupa güvenlik mimarisini yerle bir eden NATO'nun sorumsuz politikasını kınadığını söyleyerek yeni strateji konseptinde Rusya'nın tehdit olarak tanımlanmasının gerçeklikle bağdaşmadığının altını çizdi.'Sınır dışı edilen Rus diplomatların bazıları hala ABD'den ayrılamadı'ABD'nin 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmelerini istediği Rus diplomatlardan bazılarının Washington'un özel Rus devlet uçağını ülkeye sokmaması nedeniyle hala ABD'de bulunduğunu anlatan Ryabkov, bazı diplomatların ticari uçaklarla, aktarmalı uçaklarla ülkelerine döndüğünü ve yaşanan durumun üzücü olduğunu vurguladı.2021 yılında Rusya'nın Washington'un kararına cevaben 55 ABD'li diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını da anımsatan Ryabkov, ABD tarafının diplomatlarını sınır dışı etme çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220629/biden-detaylari-acikladi-abd-avrupadaki-askeri-mevcudiyetini-artiriyor-1058086455.html

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rusya, nato, isveç, finlandiya, sergey ryabkov