https://tr.sputniknews.com/20220629/saldirganlar-serbest-kalinca-doktor-diplomasini-yirtti--1058072510.html
Darp edilen doktor, saldırganlar serbest kalınca diplomasını yırttı
Darp edilen doktor, saldırganlar serbest kalınca diplomasını yırttı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde görevi başında saldırıya uğrayan acil doktoru, saldırganlar serbest kalınca diplomasını yırttı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T00:14+0300
2022-06-29T00:14+0300
2022-06-29T00:21+0300
doktor
diploma
şanlıurfa
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darp
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde saldırıya uğrayan acil doktoru Şeyhmus Baraş, saldırganlar mahkeme tarafından serbest bırakılınca diplomasını yırttı. Adliye önünde mesleği bıraktığını söyleyerek evine giden doktorun arkadaşları ise yırtık diplomanın parçalarını topladı. Özel bir tıp merkezinin acil servisinde çalışan doktor Şeyhmus Baraş, hasta ile ilgili işlem yaptığı sırada iddiaya göre sistemde sorun yaşandı. Doktorun hastaya hata yaşandığını söylemesi üzerine, konuya müdahil olan başka bir şahıs, doktora saldırdı. Saldırganın yakınları da doktoru darp etmeye başladı. Yumruk ve tekmelerden kaçan doktor, yönetim odasına sığınarak kurtulmaya çalıştı. Hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının engellemeye çalıştığı darp anları kameraya yansıdı. Görüntülerde bilgi işlem masasına giden doktorun sistemde yaşanan sorunun neden kaynakladığını sorduktan sonra acil servis bölümüne gittiği ve saldırıya uğradıktan sonra yönetim odasına doğru gitmeye çalıştığı görüldü.Görüntülerin devamında ise yumrukların hedefi olan doktoru korumaya çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yoğun çabasının olduğu gözlendi.
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Darp edilen doktor, saldırganlar serbest kalınca diplomasını yırttı
00:14 29.06.2022 (güncellendi: 00:21 29.06.2022) Abone ol
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde görevi başında saldırıya uğrayan acil doktoru, saldırganlar serbest kalınca diplomasını yırttı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde saldırıya uğrayan acil doktoru Şeyhmus Baraş, saldırganlar mahkeme tarafından serbest bırakılınca diplomasını yırttı.
Adliye önünde mesleği bıraktığını söyleyerek evine giden doktorun arkadaşları ise yırtık diplomanın parçalarını topladı.
Özel bir tıp merkezinin acil servisinde çalışan doktor Şeyhmus Baraş, hasta ile ilgili işlem yaptığı sırada iddiaya göre sistemde sorun yaşandı. Doktorun hastaya hata yaşandığını söylemesi üzerine, konuya müdahil olan başka bir şahıs, doktora saldırdı.
Saldırganın yakınları da doktoru darp etmeye başladı. Yumruk ve tekmelerden kaçan doktor, yönetim odasına sığınarak kurtulmaya çalıştı. Hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının engellemeye çalıştığı darp anları kameraya yansıdı.
Görüntülerde bilgi işlem masasına giden doktorun sistemde yaşanan sorunun neden kaynakladığını sorduktan sonra acil servis bölümüne gittiği ve saldırıya uğradıktan sonra yönetim odasına doğru gitmeye çalıştığı görüldü.
Görüntülerin devamında ise yumrukların hedefi olan doktoru korumaya çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yoğun çabasının olduğu gözlendi.