Bakan Varank: FETÖ'nün kalıntılarını ülkeden de dünyadan da tamamen temizleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FETÖ ile mücadelenin en sert şekilde devam edeceğini belirterek, "Biz bir an olsun bu mücadelede tereddüt... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hafıza 15 Temmuz'da düzenlenen 15 Temmuz Derneği Ortak Hafıza Dergisi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, derneğin vatanını, milletini, bayrağını ve inancını nefsinin önüne koyup, canları pahasına göğsünü siper eden kahramanların yuvası olduğunu söyledi.Varank, Ortak Hafıza Dergisi'nin de bu topluluğun imza çalışmalarından bir tanesi olduğunu belirterek, darbelere karşı ortak bilinç oluşturmak, 15 Temmuz'daki şanlı direnişi canlı tutmak için hazırlanan derginin toplumun tüm kesimlerinde ilgiyle takip edileceğini dile getirdi.Tüm Türkiye'nin dergisi olan çalışmanın literatüre kazandırılmış titiz bir akademik eser olduğunu aktaran Varank, bu eserin 6 ayda bir, alanında yetkin akademisyenlerin, araştırmacıların, gazeteci ve yazarların değerli çalışmaları sayesinde vatandaşlara ulaştığını ifade etti.Varank, birçok gerçeğin, özel röportajlarla, bizzat muhataplarının şahitliğiyle bu dergide sunulduğunu, ortak aklın, kolektif emeğin bir ürünü olan Ortak Hafıza Dergisi'nin basılı olarak ya da "ortakhafiza.com" adresinden takip edilebileceğini belirtti.Geçmişini bilmeyen milletlerin geleceğini doğru tayin edemeyeceklerini vurgulayan Bakan Varank, "İlelebet payidar olmak istiyorsak, önce tarihimizi doğru okumalıyız. Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'mızı doğru idrak etmeliyiz." dedi.Bu coğrafyanın kaynayan bir kazan, adeta bir ateş çemberi olduğunu aktaran Varank, şunları kaydetti:"Bu coğrafyanın derdi, tasası, kaygısı hiç bir zaman bitmez ve aslında bu durum bugünün de problemi değildir. Maalesef tarih boyunca bu toprakların kaderi hep kanla yazıldı, sınırları hep kanla tayin edildi. Tehditler, sınamalar sadece dışarıdan da gelmedi. 'Her ağacın kurdu özünden olur' atasözünü ispatlarcasına, bizi her dönemde içeriden vurmaya çalışanlar da oldu. Örneğin 27 Mayıs 1960 Darbesi, kalbi kararan ve katılaşan hainlerin darbesidir. 1980 Darbesi 'Bir sağdan bir soldan astık' diyecek kadar vicdanını yitiren insan müsveddelerinin darbesidir. 28 Şubat'ta yapılanlar hala hafızalarda tazedir. İşte 15 Temmuz da yabancı istihbarat örgütlerinin beslemesi FETÖ'nün hain darbe girişimidir. 15 Temmuz'da akıllarını ve iradelerini bir şarlatana satan teröristler, milli iradenin tecelligahı olan yüce Meclisimize, milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, Özel Harekat Başkanlığı'mıza, Ankara Emniyet Müdürlüğü'müze bombalar yağdırdı. Ankara'da, İstanbul'da sokağa çıkan milletimizi tanklarla, zırhlı araçlarla ezmekten çekinmediler. Milletin emanet ettiği silahları yine milletimize doğrultarak, 251 vatan evladını şehit ettiler. 2 bin 196 vatandaşımız darbe gecesinde gazi oldu."'15 Temmuz sıradan ve kısa sürede planlanan bir darbe girişimi değildir'Mustafa Varank, o gece FETÖ mensuplarının ne yaptıklarının gayet farkında olduklarını, eğer güçleri yetseydi daha fazlasını yapmaktan da bir an bile geri durmayacaklarını dile getirerek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerini katledecek, kendisinden olmayanlara bu dünyayı zindan edeceklerdi. Kendi sapkın görüşleri ile devleti yeniden dizayn ederek kardeşi kardeşe kırdıracaklardı. 1.000 yıldır kanlarımızla suladığımız bu aziz vatanın her bir karışını efendilerine peşkeş çekeceklerdi. Ama FETÖ, tüm bunları planlarken bir şeyi hesaba katmadı; feraset sahibi aziz milletimizi. Allah, bu zalim örgütün tuzaklarını başlarına geçirdi." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve milletin destansı direnişiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin akamete uğratıldığını belirten Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:"15 Temmuz sıradan ve kısa süre içinde planlanan bir darbe girişimi asla değildir. 15 Temmuz'un ardında 40 yılı aşkın yapılan hesaplar, hain planlar vardır. Bu hain planların arkasında kimin olduğu da gayet açıktır. Bu manada bu kürsüden bir kez daha ifade etmek istiyorum; 15 Temmuz darbe teşebbüsünün planlayıcısı, azmettiricisi ve yöneticisi Pensilvanya'daki şarlatan Fetullah Gülen'dir. Bu gerçekliği göz ardı ederek olayı başka yere çekmeye çalışanlar bilsinler ki bu davranışları sadece ve sadece FETÖ'nün değirmenine su taşımaktır. FETÖ, sureti haktanmış gibi görünüp kendini kainatın imamı olarak tanıtan bir sapığın öğretileri ile hareket eden kanlı bir terör örgütüdür. FETÖ, mahrem yapılanmasıyla devletin en stratejik kurumlarına sızmış ve devleti ele geçirmek amacıyla hareket eden bir terör örgütüdür. Bürokrasideki, medyadaki, sivil toplum kuruluşlarındaki, iş dünyasındaki, siyasetteki varlığı halen tam olarak deşifre edilmemiş olan bu örgüt ile mücadele, ülkemiz adına bir ölüm kalım meselesidir."Bakan Varank, bugüne kadar bu örgütü devletin organlarından atabilmek için gerçekleştirdikleri operasyonlarla önemli mesafeler kat ettiklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:"Allah'ın izniyle, biz var olduğumuz sürece bu hain yapılanma ile mücadele en sert şekilde devam edecek, biz bir an olsun bu mücadelede tereddüt göstermeyeceğiz. Emin olun bu mücadeleyi de şu anda bile en yüksek şekilde devam ettiriyoruz. İşte bizim NATO, Finlandiya ve İsveç ile olan müzakerelerde haklı kaygılarımızı, terörle mücadeleyle ilgili kaygılarımızı dile getirirken FETÖ isminin bu sıfatla böyle önemli belgelere NATO tarafından işlenmiş olması aslında bu mücadeleyi nasıl yüksekte tuttuğumuzun da bir göstergesidir. Şunu açık yüreklilikle, samimiyetle söylemek istiyorum; eğer Sayın Cumhurbaşkanımız olmasa, eğer bizim temsil ettiğimiz siyasi anlayış olmasa bu ülkede siyaseten NATO masasında bu mücadeleyi verebilecek ben başka kimseyi göremiyorum. İşte onun için biz bu şuurla aynı mücadeleye devam edeceğiz ve bu terör örgütünün bütün kalıntılarını inşallah bu ülkeden de bu dünyadan da tamamen temizleyeceğiz."

