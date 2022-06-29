https://tr.sputniknews.com/20220629/sarallara-13-ilde-operasyon-117-gozalti-1058083913.html
'Sarallar'a 13 ilde operasyon: 117 gözaltı
'Sarallar'a 13 ilde operasyon: 117 gözaltı
Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda Erdal Acar’la birlikte 117 kişi gözaltına alındı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T11:08+0300
2022-06-29T11:08+0300
2022-06-29T11:11+0300
türkiye
sarallar
operasyon
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Sarallar grubuna dün sabah bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı.Firari olan İlyas Saral’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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sarallar, operasyon
'Sarallar'a 13 ilde operasyon: 117 gözaltı
11:08 29.06.2022 (güncellendi: 11:11 29.06.2022) Abone ol
Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda Erdal Acar’la birlikte 117 kişi gözaltına alındı.
Sarallar grubuna dün sabah bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı.
Firari olan İlyas Saral’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.