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Sarıgül: NATO’nun genişlemesi, ABD’nin genişlemesidir
Sarıgül: NATO’nun genişlemesi, ABD’nin genişlemesidir
Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda anlaşma imzalamasına tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “NATO’nun... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T13:06+0300
2022-06-29T13:09+0300
türkiye
nato
nato zirvesi
nato üyeliği
türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarıgül
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Madrid'deki NATO liderler zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la yaptığı dörtlü görüşmenin ardından, üç ülke ortak metne imza attı.Türkiye’nin NATO’nun genişlemesine yönelik girişime destek vermesine tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül genişlemeye karşı olduklarını açıkladı.'NATO'nun genişlemesi yeni riskleri ortaya çıkarır'Sputnik’in sorusunu yanıtlayan Sarıgül, “Ben özellikle NATO'nun genişlemesini doğru bulmuyorum, NATO'nun genişlemesi demek Amerika'nın genişlemesi demektir. NATO bir kere Amerika'nın oyuncağı olmaktan kesinlikle çıkmalıdır. NATO'nun orantısız şekilde Yunanistan'da silahlanmasını da ben görüyorum. NATO'nun Amerika'nın gerçekten bir aparatı durumunda olduğunu ben görüyorum, her zaman NATO Amerika'nın zorlamasıyla genişlemiştir. Bugünkü çıkan savaşı Rusya çıkarmamıştır bu savaşı da Amerika çıkarmıştır ve Rusya'yı alabildiğine tahrip etmiştir. Unutmamak lazım ki NATO genişledikçe yeni riskler ortaya çıkıyor. Yeni riskler ve yeni tehditler de silah satışını artırıyor. Amerika silah sanayisine dayalı bir ülke olduğu için Amerika dünyanın bir ülkesinde savaşı başlatır, bir ülkesinde savaşı bitirir ve Amerika başlattığı savaşı kolay kolay bitirmez” ifadelerini kullandı.‘Savaşa değil, çocuklara para harcansın’NATO’nun silah yatırımlarını da eleştiren Sarıgül “Dünyada 1 milyar insan şu anda aç yaşıyor. Dünya inanın ki silahlanmak için de trilyonlarca para harcıyor. Bugün güney doğuda olaylar varsa, güney doğuda terör varsa, güney doğudaki terörün sorumlusu da Amerika'dır. Amerika güvenlik kaygıları gerekçesiyle müthiş bir şekilde silah satıyor, bu çalışmaları yapıyor. Biz NATO'nun genişlemesini TDP olarak gerçekten doğru bulmayız. TDP 'Türkiye'nin ve dünyanın her yanında silahlar gitsin, barış gelsin' diyen bir partidir. TDP silah sanayiine paraların harcanmasını değil, çocuklarımızın geleceğine doğaya ve çevreye para harcanmasını arzu eden bir siyasi partidir. Dolayısıyla NATO'nun genişlemesini doğru bulmayız. NATO da ABD'nin oyuncağı olmaktan vazgeçmelidir. Kaldı ki Yunanistan da Avrupa'nın ve NATO'nun şımarık çocuğu olarak bizim adalarımızda NATO vasıtasıyla da silahlanmasını da TDP olarak doğru bulmayız. Bunu anlatmak üzere de Yunanistan parlamentosunun önüne büyük bir cesaretle giderek barış çağrısını da orada yaptık” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220628/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiye-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligini-destekleyecek-1058070401.html
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nato, nato zirvesi, nato üyeliği, türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül

Sarıgül: NATO’nun genişlemesi, ABD’nin genişlemesidir

13:06 29.06.2022 (güncellendi: 13:09 29.06.2022)
© AAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda anlaşma imzalamasına tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “NATO’nun genişlemesi, yeni sıkıntıları beraberinde getirecektir” dedi.
Madrid'deki NATO liderler zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la yaptığı dörtlü görüşmenin ardından, üç ülke ortak metne imza attı.
Türkiye’nin NATO’nun genişlemesine yönelik girişime destek vermesine tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül genişlemeye karşı olduklarını açıkladı.

'NATO'nun genişlemesi yeni riskleri ortaya çıkarır'

Sputnik’in sorusunu yanıtlayan Sarıgül, “Ben özellikle NATO'nun genişlemesini doğru bulmuyorum, NATO'nun genişlemesi demek Amerika'nın genişlemesi demektir. NATO bir kere Amerika'nın oyuncağı olmaktan kesinlikle çıkmalıdır. NATO'nun orantısız şekilde Yunanistan'da silahlanmasını da ben görüyorum. NATO'nun Amerika'nın gerçekten bir aparatı durumunda olduğunu ben görüyorum, her zaman NATO Amerika'nın zorlamasıyla genişlemiştir. Bugünkü çıkan savaşı Rusya çıkarmamıştır bu savaşı da Amerika çıkarmıştır ve Rusya'yı alabildiğine tahrip etmiştir. Unutmamak lazım ki NATO genişledikçe yeni riskler ortaya çıkıyor. Yeni riskler ve yeni tehditler de silah satışını artırıyor. Amerika silah sanayisine dayalı bir ülke olduğu için Amerika dünyanın bir ülkesinde savaşı başlatır, bir ülkesinde savaşı bitirir ve Amerika başlattığı savaşı kolay kolay bitirmez” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyecek
Dün, 23:18

‘Savaşa değil, çocuklara para harcansın’

NATO’nun silah yatırımlarını da eleştiren Sarıgül “Dünyada 1 milyar insan şu anda aç yaşıyor. Dünya inanın ki silahlanmak için de trilyonlarca para harcıyor. Bugün güney doğuda olaylar varsa, güney doğuda terör varsa, güney doğudaki terörün sorumlusu da Amerika'dır. Amerika güvenlik kaygıları gerekçesiyle müthiş bir şekilde silah satıyor, bu çalışmaları yapıyor. Biz NATO'nun genişlemesini TDP olarak gerçekten doğru bulmayız. TDP 'Türkiye'nin ve dünyanın her yanında silahlar gitsin, barış gelsin' diyen bir partidir. TDP silah sanayiine paraların harcanmasını değil, çocuklarımızın geleceğine doğaya ve çevreye para harcanmasını arzu eden bir siyasi partidir. Dolayısıyla NATO'nun genişlemesini doğru bulmayız. NATO da ABD'nin oyuncağı olmaktan vazgeçmelidir. Kaldı ki Yunanistan da Avrupa'nın ve NATO'nun şımarık çocuğu olarak bizim adalarımızda NATO vasıtasıyla da silahlanmasını da TDP olarak doğru bulmayız. Bunu anlatmak üzere de Yunanistan parlamentosunun önüne büyük bir cesaretle giderek barış çağrısını da orada yaptık” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten NATO açıklaması: Güçlü bir kazanım elde edildi
10:37
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