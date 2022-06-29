https://tr.sputniknews.com/20220629/sarigul-natonun-genislemesi-abdnin-genislemesidir-1058090633.html

Sarıgül: NATO’nun genişlemesi, ABD’nin genişlemesidir

Sarıgül: NATO’nun genişlemesi, ABD’nin genişlemesidir

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda anlaşma imzalamasına tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “NATO’nun... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T13:06+0300

2022-06-29T13:06+0300

2022-06-29T13:09+0300

türkiye

nato

nato zirvesi

nato üyeliği

türkiye değişim partisi (tdp)

mustafa sarıgül

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Madrid'deki NATO liderler zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la yaptığı dörtlü görüşmenin ardından, üç ülke ortak metne imza attı.Türkiye’nin NATO’nun genişlemesine yönelik girişime destek vermesine tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül genişlemeye karşı olduklarını açıkladı.'NATO'nun genişlemesi yeni riskleri ortaya çıkarır'Sputnik’in sorusunu yanıtlayan Sarıgül, “Ben özellikle NATO'nun genişlemesini doğru bulmuyorum, NATO'nun genişlemesi demek Amerika'nın genişlemesi demektir. NATO bir kere Amerika'nın oyuncağı olmaktan kesinlikle çıkmalıdır. NATO'nun orantısız şekilde Yunanistan'da silahlanmasını da ben görüyorum. NATO'nun Amerika'nın gerçekten bir aparatı durumunda olduğunu ben görüyorum, her zaman NATO Amerika'nın zorlamasıyla genişlemiştir. Bugünkü çıkan savaşı Rusya çıkarmamıştır bu savaşı da Amerika çıkarmıştır ve Rusya'yı alabildiğine tahrip etmiştir. Unutmamak lazım ki NATO genişledikçe yeni riskler ortaya çıkıyor. Yeni riskler ve yeni tehditler de silah satışını artırıyor. Amerika silah sanayisine dayalı bir ülke olduğu için Amerika dünyanın bir ülkesinde savaşı başlatır, bir ülkesinde savaşı bitirir ve Amerika başlattığı savaşı kolay kolay bitirmez” ifadelerini kullandı.‘Savaşa değil, çocuklara para harcansın’NATO’nun silah yatırımlarını da eleştiren Sarıgül “Dünyada 1 milyar insan şu anda aç yaşıyor. Dünya inanın ki silahlanmak için de trilyonlarca para harcıyor. Bugün güney doğuda olaylar varsa, güney doğuda terör varsa, güney doğudaki terörün sorumlusu da Amerika'dır. Amerika güvenlik kaygıları gerekçesiyle müthiş bir şekilde silah satıyor, bu çalışmaları yapıyor. Biz NATO'nun genişlemesini TDP olarak gerçekten doğru bulmayız. TDP 'Türkiye'nin ve dünyanın her yanında silahlar gitsin, barış gelsin' diyen bir partidir. TDP silah sanayiine paraların harcanmasını değil, çocuklarımızın geleceğine doğaya ve çevreye para harcanmasını arzu eden bir siyasi partidir. Dolayısıyla NATO'nun genişlemesini doğru bulmayız. NATO da ABD'nin oyuncağı olmaktan vazgeçmelidir. Kaldı ki Yunanistan da Avrupa'nın ve NATO'nun şımarık çocuğu olarak bizim adalarımızda NATO vasıtasıyla da silahlanmasını da TDP olarak doğru bulmayız. Bunu anlatmak üzere de Yunanistan parlamentosunun önüne büyük bir cesaretle giderek barış çağrısını da orada yaptık” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220628/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiye-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligini-destekleyecek-1058070401.html

https://tr.sputniknews.com/20220629/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-nato-aciklamasi-1058082142.html

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nato, nato zirvesi, nato üyeliği, türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül