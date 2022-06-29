https://tr.sputniknews.com/20220629/sayistaya-5-yeni-uye-secildi-1058107594.html
Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay'a 5 yeni üye seçimi yapıldı. Sayıştay'ın yeni üyeleri Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T19:43+0300
2022-06-29T19:43+0300
2022-06-29T19:43+0300
türkiye
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sayıştay
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Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durkut, Selim Erdem ve Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Muhterem İnce, Sayıştay'ın yeni üyeleri oldu.CHP, HDP ve İyi Parti, "Sayıştay Başkanlığına seçilecek adayların belirlenmesinde muhalefetin görüşünün alınmadığı, adayların belirlenmesinde hangi kriterlere göre hareket edildiğinin açıklanmadığı" gerekçesiyle oylamaya katılmadı.
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tbmm, tbmm genel kurulu, sayıştay
Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
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TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay'a 5 yeni üye seçimi yapıldı. Sayıştay'ın yeni üyeleri Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce oldu.
Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.
Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durkut, Selim Erdem ve Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Muhterem İnce, Sayıştay'ın yeni üyeleri oldu.
CHP, HDP ve İyi Parti, "Sayıştay Başkanlığına seçilecek adayların belirlenmesinde muhalefetin görüşünün alınmadığı, adayların belirlenmesinde hangi kriterlere göre hareket edildiğinin açıklanmadığı" gerekçesiyle oylamaya katılmadı.