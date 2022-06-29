https://tr.sputniknews.com/20220629/seks-yaparak-cogalan-mantar-tehlikesi-eseysiz-uremedigi-icin-ilac-gelistirilemiyor-1058095430.html

Seks yaparak çoğalan mantar tehlikesi: Eşeysiz üremediği için ilaç geliştirilemiyor

Seks yaparak çoğalan mantar tehlikesi: Eşeysiz üremediği için ilaç geliştirilemiyor

Kanadalı bilim insanları, ciddi enfeksiyonlara ve hatta ölüme neden olabilen bir mantar türünün seks yaparak çoğaldığını tespit etti. Eşeysiz ürememesi... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T14:28+0300

2022-06-29T14:28+0300

2022-06-29T14:28+0300

yaşam

mantar

seks

üreme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101914/14/1019141451_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c04178c9244be23a9b62ee34d423847e.jpg

Uzun süre hastanede kalan hastalar gibi bağışıklık sistemi zayıf kişilerde dolaşım sistemine bulaşarak ciddi enfeksiyonlara ve ölüme neden olabilen Candida auris isimli bir mantar türünün sanıldığının aksine eşeysiz olmayabileceği ortaya çıktı.Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, söz konusu mantar türünün seks yaparak çoğaldığını ve bu durumun da mantara karşı ilaç geliştirilmesini zorlaştırdığını belirtti.Candida auris'in tek üreme biçiminin bu olmadığını ancak seks yaparak çoğaldığında ise öncekinden daha fazla ilaca dirençli, daha öldürücü ve daha hızlı yayılan mantar suşları ürettiğini vurgulayan bilim insanları, konuya dair araştırmalarını Hesaplamalı ve Yapısal Biyoteknoloji Dergisi'nde yayınladı.Mantarın bin 300 farkı suşunu inceleyen uzmanlar, 'rekombinasyon olaylarını' yani eşli üreme süreçlerini takip etti. Candida auris gibi mikroorganizmalar genellikle bölünerek eşeysiz olarak çoğalır ve ilk üremede iki, sonraki üremede dört, bir sonraki üremede 16 gibi katlar üzerinden suşlar meydana getirirler. Tüm bu suşlar birbirleriyle genetik olarak tıpatıp aynıdır. Ancak söz konusu mantar çeşidinin bu şekilde değil, eşli olarak ürediğini ve dolayısıyla her üremede genetik olarak farklı suşlar meydana getirdiğini belirten bilim insanlarına göre bu durum mantara karşı ilaç geliştirmeyi zorlaştırıyor.McMaster Üniversitesi Biyoloji Departmanı profesörü Jianping Xu, şu ifadeleri kullandı:Profesör Xu'ya göre ilaca dirençli bir suşun, farklı bir ilaca dirençli başka bir suşla eşleşmesi durumunda ortaya çıkan yavruların her iki ilaca da dirençli olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor:İlk kez 2009'da keşfedilen mantar türü o zamandan bu güne 50'den fazla ülkeye yayıldı. Mantarın sebep olduğu enfeksiyonlar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mantar, seks, üreme