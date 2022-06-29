https://tr.sputniknews.com/20220629/serena-williams-wimbledona-ilk-turda-veda-etti--1058077431.html

Serena Williams, Wimbledon'a ilk turda veda etti

Serena Williams, Wimbledon'a ilk turda veda etti

Wimbledon'ı 7 kez kazanan ünlü raket Serena Williams, bir yıl sonra çıktığı ilk tekler karşılaşmasında Harmony Tan'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya ilk turda veda... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T02:28+0300

2022-06-29T02:28+0300

2022-06-29T02:28+0300

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Usta tenisçi Serena Williams, sol bacağından sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldığı 2021 Wimbledon'ın ilk turundan bu yana ilk tekler mücadelesine çıktı.Sonuncusu 2016'da olmak üzere Wimbledon'ı kadınlarda 7 kez kazanan 40 yaşındaki Williams, dünya 115 numarası Harmony Tan ile karşılaştı.Maç puanı çevirdiği final setini 'tie break'e taşıyan Tan, 3 saat 11 dakika süren müsabakayı 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) kazandı. Tan böylece ilk ana tablo deneyimini yaşadığı Wimbledon'da 2. tura çıktı.Kadınlarda 2021 finalisti Karolina Pliskova (6 numaralı seribaşı) ile Tereza Martincova ve 2017 şampiyonu Garbine Muguruza (9) ile Greet Minnen arasındaki maçlar, programın yetişmemesi nedeniyle yarıda kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20220622/serena-williams-kortlara-galibiyetle-dondu-1057749874.html

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