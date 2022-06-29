https://tr.sputniknews.com/20220629/serena-williams-wimbledona-ilk-turda-veda-etti--1058077431.html
Serena Williams, Wimbledon'a ilk turda veda etti
Serena Williams, Wimbledon'a ilk turda veda etti
Wimbledon'ı 7 kez kazanan ünlü raket Serena Williams, bir yıl sonra çıktığı ilk tekler karşılaşmasında Harmony Tan'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya ilk turda veda... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T02:28+0300
2022-06-29T02:28+0300
2022-06-29T02:28+0300
spor
wimbledon
wimbledon tenis turnuvası
serena williams
tenis
mağlubiyet
yenilgi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058077509_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_c4f434c5f20d34dc7de23db38ddc6649.jpg
Usta tenisçi Serena Williams, sol bacağından sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldığı 2021 Wimbledon'ın ilk turundan bu yana ilk tekler mücadelesine çıktı.Sonuncusu 2016'da olmak üzere Wimbledon'ı kadınlarda 7 kez kazanan 40 yaşındaki Williams, dünya 115 numarası Harmony Tan ile karşılaştı.Maç puanı çevirdiği final setini 'tie break'e taşıyan Tan, 3 saat 11 dakika süren müsabakayı 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) kazandı. Tan böylece ilk ana tablo deneyimini yaşadığı Wimbledon'da 2. tura çıktı.Kadınlarda 2021 finalisti Karolina Pliskova (6 numaralı seribaşı) ile Tereza Martincova ve 2017 şampiyonu Garbine Muguruza (9) ile Greet Minnen arasındaki maçlar, programın yetişmemesi nedeniyle yarıda kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220622/serena-williams-kortlara-galibiyetle-dondu-1057749874.html
wimbledon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058077509_18:0:2705:2015_1920x0_80_0_0_8816517b238236a44aaa5b964e46afad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, serena williams, tenis, mağlubiyet, yenilgi
Serena Williams, Wimbledon'a ilk turda veda etti
Abone ol
Wimbledon'ı 7 kez kazanan ünlü raket Serena Williams, bir yıl sonra çıktığı ilk tekler karşılaşmasında Harmony Tan'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya ilk turda veda etti.
Usta tenisçi Serena Williams, sol bacağından sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldığı 2021 Wimbledon'ın ilk turundan bu yana ilk tekler mücadelesine çıktı.
Sonuncusu 2016'da olmak üzere Wimbledon'ı kadınlarda 7 kez kazanan 40 yaşındaki Williams, dünya 115 numarası Harmony Tan ile karşılaştı.
Maç puanı çevirdiği final setini 'tie break'e taşıyan Tan, 3 saat 11 dakika süren müsabakayı 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) kazandı. Tan böylece ilk ana tablo deneyimini yaşadığı Wimbledon'da 2. tura çıktı.
Kadınlarda 2021 finalisti Karolina Pliskova (6 numaralı seribaşı) ile Tereza Martincova ve 2017 şampiyonu Garbine Muguruza (9) ile Greet Minnen arasındaki maçlar, programın yetişmemesi nedeniyle yarıda kaldı.