https://tr.sputniknews.com/20220629/sozcu-yazari-zeyrek-altili-masanin-cumhurbaskani-adayini-aciklayacagi-tarih-belli-oldu-1058079806.html

Sözcü yazarı Zeyrek: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Sözcü yazarı Zeyrek: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında 3 Temmuz'da gerçekleşecek altılı zirve ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı. Buna göre, altılı masanın... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T07:48+0300

2022-06-29T07:48+0300

2022-06-29T07:48+0300

politika

muhalefet

seçim

kemal kılıçdaroğlu

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Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in bugünkü köşesinde aktardığına göre Akşener'in ev sahipliğinde yapılacak beşinci toplantının temel gündemini “aday” mevzusu oluşturacak. Liderlerin o gün "ortak aday" konusunu netleştirmesi bekleniyor.'Kılıçdaroğlu raporlarla katılacak'Zeyrek'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun yapılacak beşinci toplantıya son dönemde yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarından oluşan bir raporla katılması bekleniyor. "Edindiğim bilgiye göre o raporda, Meral Akşener'in sıkça ifade ettiği “13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak” görüşünü destekleyen sonuçlar yer alıyor." diyen Zeyrek, "Rapordaki bütün göstergeler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aday olacağı bir seçimi, her durumda kaybedeceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.'CHP kulisleri hareketli'"Beşinci “Altılı Masa” toplantısında aday konusunda da ilginç bir karar çıkabilir." diyen Zeyrek şu ifadeleri kullandı:"CHP kulislerini yakından takip eden Politikyol.com Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat PolitikTV canlı yayınında ilginç bir kulis paylaştı.Fırat'a göre, Millet İttifakı ortak aday belirleyecek ve adayın ismini 29 Ekim günü kamuoyuna duyuracak.CHP'nin masaya getireceği raporda örtülü “aday Kemal Kılıçdaroğlu olmalı” mesajı da var gibi.Ancak, öyle anlaşılıyor ki diğer beş lider ortak adayın Kılıçdaroğlu olması konusunda henüz hemfikir olmamış.Altı parti de beşinci toplantıdan sonra 29 Ekim'e kadar kamuoyu yoklamalarını yoğunlaştıracaklar.Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu dışında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da gündemde. Akşener her ne kadar “Başbakan” olmak istese de ittifakın aday adayları arasında görülüyor."

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muhalefet, seçim, kemal kılıçdaroğlu