https://tr.sputniknews.com/20220629/tamire-gonderilen-kanepeden-110-bin-tllik-altin-cikti-1058085847.html
Tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL’lik altın çıktı
Tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL’lik altın çıktı
Niğde'de, tamirciye gönderilen kanepenin döşemesinin içinde 110 bin liralık altın bulundu. Koltuk tamircisi Sercan Sevenk, altınları sahibine teslim etti. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T11:55+0300
2022-06-29T11:55+0300
2022-06-29T11:55+0300
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tamirci
niğde
kanepe
altın
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Niğde'de yaşayan eskiyen kanepelerinin tamiri için Sercan Sevenk ile görüştü. 15 yıllık koltuk tamircisi Sevenk, işçisiyle verilen adrese giderek, kanepeleri aldıktan sonra iş yerine getirdi.İşçisiyle kanepeyi söken Sevenk, döşemenin altında 2 kutu buldu. Kutuları açtığında 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altını gören Sevenk, kanepenin sahibini arayarak iş yerine çağırdı. Değeri 110 bin TL olan altınlar, sahibine teslim etti.Sercan Sevenk, "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.Kanepenin sahibi ise altınları unuttuklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220429/ptt-atmsinin-acigini-buldu-142-bin-tl-para-cekti-tekrar-para-cekerken-yakalandi-1055946080.html
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türkiye, tamirci, niğde, kanepe, altın
Tamire gönderilen kanepeden 110 bin TL’lik altın çıktı
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Niğde'de, tamirciye gönderilen kanepenin döşemesinin içinde 110 bin liralık altın bulundu. Koltuk tamircisi Sercan Sevenk, altınları sahibine teslim etti.
Niğde'de yaşayan eskiyen kanepelerinin tamiri için Sercan Sevenk ile görüştü. 15 yıllık koltuk tamircisi Sevenk, işçisiyle verilen adrese giderek, kanepeleri aldıktan sonra iş yerine getirdi.
İşçisiyle kanepeyi söken Sevenk, döşemenin altında 2 kutu buldu. Kutuları açtığında 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altını gören Sevenk, kanepenin sahibini arayarak iş yerine çağırdı. Değeri 110 bin TL olan altınlar, sahibine teslim etti.
Sercan Sevenk, "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.
Kanepenin sahibi ise altınları unuttuklarını söyledi.