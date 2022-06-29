https://tr.sputniknews.com/20220629/tbmm-genel-kurulunda-turkiye-finlandiya-ve-isvec-arasindaki-uclu-memoranduma-iliskin-tartisma-1058072198.html

TBMM Genel Kurulu'nda 'Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü memoranduma' ilişkin tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda 'Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü memoranduma' ilişkin tartışma

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, imzalanan üçlü memoranduma ilişkin "Aylarca Türkiye'ye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T00:13+0300

2022-06-29T00:13+0300

2022-06-29T00:20+0300

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TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü memorandumu eleştirirken, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletvekilini geçin bir vatandaşı olarak gururum incindi, bu kadar kolay olmamalıydı. Her seferinde Türkiye'nin sözünün değerini bu kadar küçültmeyin lütfen; ayıptır, günahtır, yazıktır." dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cinisli'nin sözlerini yanıtlarken, üç ülkenin liderlerinin huzurunda imzalanan üçlü memoranduma değindi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Madrid'de bir anda kuzu kesildi'İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Kurtulmuş'un, Cinisli'nin sözlerine cevap vermesini usul olarak doğru bulmadığını söyledi.İktidarın dış politikalarını yüreklerine tuz basarak desteklediklerini ancak gelişmelerin, iktidarın söylediklerini doğrulamadığını belirten Tatlıoğlu, "Biz sizi Mısır'da takip ettik. Mursi'yi Sisi'ye nasıl teslim ettiğinizi de gördük." dedi.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise iktidarın dış politikada, söylemlerine uygun hareket etmediğini öne sürerek, "Aylarca Türkiye'ye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda içeride hamaset çekip sonra Madrid'e gidip Biden ile yüz yüze gelince buna 'evet' denilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Eğer bir anlaşma yapılmışsa Sayın Kurtulmuş gelsin, bizce mahsuru yok, Meclis'i bilgilendirsin. Ne söz alındı, ne taahhütte bulunuldu? Bilmiyoruz. Aylarca efelenildi, Madrid'de bir anda kuzu kesildi." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220628/bidendan-nato-konusunda-mutabakata-varan-turkiye-isvec-ve-finlandiyaya-tebrik-1058070734.html

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