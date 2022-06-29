https://tr.sputniknews.com/20220629/tbmmde-kabul-edildi-en-dusuk-emekli-maasi-3500-tl-olacak-1058112734.html

TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 3500 TL olacak

TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 3500 TL olacak

3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. Buna göre en düşük... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T21:52+0300

2022-06-29T21:52+0300

2022-06-29T21:58+0300

politika

türkiye

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3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşme sırasında önerge ile değişiklik yapıldı. Halen 2500 TL olan en düşük emekli aylığının 3000 TL ‘ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. En düşük emekli aylığı 3500 TL ‘ye çıkartıldı.Öte yandan TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge ile TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları 126000 gösterge; emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115225 gösterge üzerinden ödenecek. Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre sırasıyla 29 bin 666 lira ve 27 bin 129 TL ‘ye yükselecek. Bu tutarlar 1 Temmuz’da memur maaş katsayısına bağlı olarak ayrıca artacak.

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