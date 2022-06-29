https://tr.sputniknews.com/20220629/tisk-baskani-akkol-asgari-ucret-konusunda-tisk-elini-tasin-altina-koyacaktir-1058103812.html

TİSK Başkanı Akkol: Asgari ücret konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır

TİSK Başkanı Akkol: Asgari ücret konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK'in elini taşın altına koyacağını söyledi. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T17:57+0300

2022-06-29T17:57+0300

2022-06-29T18:16+0300

ekonomi

asgari ücret

tisk

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamının birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.Asgari ücretin yılın tamamı için belirlendiğini anımsatan Akkol, şöyle konuştu:Artan emtia ve enerji fiyatları ile bölgedeki savaşın işletmeleri de etkilediğine dikkati çeken Akkol, "Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Akkol, 2022 için asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet tarafının üçlü imzasıyla yüzde 50 arttırıldığını ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirlerinin vergi dışı bırakıldığını hatırlatarak, "14 milyon çalışanı ve büyük-küçük ayrımı yapmadan bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220629/turk-is-baskani-ergun-atalay-temennimiz-olusan-enflasyon-cercevesinde-beklentilerin-karsilanmasidir-1058096006.html

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asgari ücret, tisk