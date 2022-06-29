https://tr.sputniknews.com/20220629/trabzonda-cocuga-cinsel-tacizde-bulundugu-iddia-edilen-muavin-tutuklandi-1058110578.html

Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı

Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı

Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T20:23+0300

2022-06-29T20:23+0300

2022-06-29T20:23+0300

türkiye

çocuk istismarı

trabzon

tutuklama kararı

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Alınan bilgiye göre, Rize'den otobüsle Trabzon'a gelen kadın, muavinin çocuğuna tacizde bulunduğunu fark ederek durumu telefonla eşine bildirdi.Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen kadının eşi, muavin F.Y'yi (29) darbetti.Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının daha önce de taciz suçundan yargılandığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220609/kocaelide-14-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasiyla-gozaltina-alinan-kisi-tutuklandi-1057207026.html

türkiye

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çocuk istismarı, trabzon, tutuklama kararı