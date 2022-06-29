https://tr.sputniknews.com/20220629/trabzonda-cocuga-cinsel-tacizde-bulundugu-iddia-edilen-muavin-tutuklandi-1058110578.html
Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı
Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı
Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T20:23+0300
2022-06-29T20:23+0300
2022-06-29T20:23+0300
türkiye
çocuk istismarı
trabzon
tutuklama kararı
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Alınan bilgiye göre, Rize'den otobüsle Trabzon'a gelen kadın, muavinin çocuğuna tacizde bulunduğunu fark ederek durumu telefonla eşine bildirdi.Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen kadının eşi, muavin F.Y'yi (29) darbetti.Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının daha önce de taciz suçundan yargılandığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220609/kocaelide-14-yasindaki-kiz-cocuguna-cinsel-istismar-iddiasiyla-gozaltina-alinan-kisi-tutuklandi-1057207026.html
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çocuk istismarı, trabzon, tutuklama kararı
Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı
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Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Rize'den otobüsle Trabzon'a gelen kadın, muavinin çocuğuna tacizde bulunduğunu fark ederek durumu telefonla eşine bildirdi.
Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen kadının eşi, muavin F.Y'yi (29) darbetti.
Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının daha önce de taciz suçundan yargılandığı öğrenildi.