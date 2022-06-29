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https://tr.sputniknews.com/20220629/trump-gostericilerin-silahli-oldugunun-soylenmesine-ragmen-kongreye-yurumek-istemis-1058077320.html
Trump, göstericilerin silahlı olduğunun söylenmesine rağmen Kongre'ye yürümek istemiş
Trump, göstericilerin silahlı olduğunun söylenmesine rağmen Kongre'ye yürümek istemiş
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında, Gizli Servis tarafından göstericilerin silahlı olduğu konusunda uyarılmasına rağmen... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T02:25+0300
2022-06-29T02:29+0300
dünya
donald trump
kongre
abd
beyaz saray
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ABD'de 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.Trump'ın Beyaz Saray'da özel kalemliğini yapan Mark Meadows'un yardımcısı Cassidy Hutchinson, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesinde ifade verdi.Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'ın önünde konuşma yapacağı alana giren protestocularda arama cihazlarının kullanılmasını istemediğini belirten Hutchinson, bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin Trump'ı göstericilerin silahlı olduğu yönünde uyardığını kaydetti.Hutchinson, Trump'ın bu uyarılara "Onlar bana zarar vermez, alana girmelerine izin verin" dediğini aktararak, tüm uyarılara rağmen Trump'ın göstericilerle birlikte Beyaz Saray'dan Kongre'ye yürümek için ısrar ettiğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220614/trumptan-kongre-baskini-oturumuna-12-sayfalik-cevap-sorusturmaya-kanguru-mahkemesi-dedi-1057395992.html
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donald trump, kongre, abd, beyaz saray

Trump, göstericilerin silahlı olduğunun söylenmesine rağmen Kongre'ye yürümek istemiş

02:25 29.06.2022 (güncellendi: 02:29 29.06.2022)
© Sputnik / Artur GabdrakhmanovABD-Kongre-protesto sonrası -Trump destekçileri
ABD-Kongre-protesto sonrası -Trump destekçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© Sputnik / Artur Gabdrakhmanov
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında, Gizli Servis tarafından göstericilerin silahlı olduğu konusunda uyarılmasına rağmen Kongre'ye yürümek istediği ortaya çıktı.
ABD'de 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.
Trump'ın Beyaz Saray'da özel kalemliğini yapan Mark Meadows'un yardımcısı Cassidy Hutchinson, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesinde ifade verdi.
Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'ın önünde konuşma yapacağı alana giren protestocularda arama cihazlarının kullanılmasını istemediğini belirten Hutchinson, bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin Trump'ı göstericilerin silahlı olduğu yönünde uyardığını kaydetti.
Hutchinson, Trump'ın bu uyarılara "Onlar bana zarar vermez, alana girmelerine izin verin" dediğini aktararak, tüm uyarılara rağmen Trump'ın göstericilerle birlikte Beyaz Saray'dan Kongre'ye yürümek için ısrar ettiğini sözlerine ekledi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan özel komitenin yaptığı oturum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
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