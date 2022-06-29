https://tr.sputniknews.com/20220629/trump-gostericilerin-silahli-oldugunun-soylenmesine-ragmen-kongreye-yurumek-istemis-1058077320.html

Trump, göstericilerin silahlı olduğunun söylenmesine rağmen Kongre'ye yürümek istemiş

Trump, göstericilerin silahlı olduğunun söylenmesine rağmen Kongre'ye yürümek istemiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında, Gizli Servis tarafından göstericilerin silahlı olduğu konusunda uyarılmasına rağmen... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T02:25+0300

2022-06-29T02:25+0300

2022-06-29T02:29+0300

dünya

donald trump

kongre

abd

beyaz saray

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ABD'de 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.Trump'ın Beyaz Saray'da özel kalemliğini yapan Mark Meadows'un yardımcısı Cassidy Hutchinson, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesinde ifade verdi.Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'ın önünde konuşma yapacağı alana giren protestocularda arama cihazlarının kullanılmasını istemediğini belirten Hutchinson, bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin Trump'ı göstericilerin silahlı olduğu yönünde uyardığını kaydetti.Hutchinson, Trump'ın bu uyarılara "Onlar bana zarar vermez, alana girmelerine izin verin" dediğini aktararak, tüm uyarılara rağmen Trump'ın göstericilerle birlikte Beyaz Saray'dan Kongre'ye yürümek için ısrar ettiğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220614/trumptan-kongre-baskini-oturumuna-12-sayfalik-cevap-sorusturmaya-kanguru-mahkemesi-dedi-1057395992.html

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donald trump, kongre, abd, beyaz saray