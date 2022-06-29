https://tr.sputniknews.com/20220629/turk-is-baskani-ergun-atalay-temennimiz-olusan-enflasyon-cercevesinde-beklentilerin-karsilanmasidir-1058096006.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çalışanların enflasyona karşı korunması görevimizdir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çalışanların enflasyona karşı korunması görevimizdir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam gündemiyle bugün toplandı. Toplantı öncesinde taraflar açıklamalarda bulundu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T14:36+0300

2022-06-29T14:36+0300

2022-06-29T14:42+0300

ekonomi

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

asgari ücret

ekonomi

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Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunuluyor.TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Son beş aydır enflasyonda olan bu yüksek artıştan kaynaklanan bir iş. Ben özellikle bu toplantıyla ilgili bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başladı. "Bugün 3600 ile ilgili Meclis'te bir yasa tasarısı var. Uzun yıllar çalıştınız. Kamuoyunun önemli sorunlarından bir tanesiydi. Emeklilerle ilgili bir düzenleme var. İnşallah oraya getirdiğiniz rakamları yukarıya çekerseniz daha iyi olur" diyen Atalay, asgari ücretle ilgili de şunları kaydetti:Bakan Bilgin, konuşmasının devamında, şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret, ekonomi