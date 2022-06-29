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SON DAKİKA| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çalışanların enflasyona karşı korunması görevimizdir
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EKONOMİ
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çalışanların enflasyona karşı korunması görevimizdir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çalışanların enflasyona karşı korunması görevimizdir
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam gündemiyle bugün toplandı. Toplantı öncesinde taraflar açıklamalarda bulundu. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T14:36+0300
2022-06-29T14:42+0300
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
asgari ücret
ekonomi
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Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunuluyor.TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Son beş aydır enflasyonda olan bu yüksek artıştan kaynaklanan bir iş. Ben özellikle bu toplantıyla ilgili bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başladı. "Bugün 3600 ile ilgili Meclis'te bir yasa tasarısı var. Uzun yıllar çalıştınız. Kamuoyunun önemli sorunlarından bir tanesiydi. Emeklilerle ilgili bir düzenleme var. İnşallah oraya getirdiğiniz rakamları yukarıya çekerseniz daha iyi olur" diyen Atalay, asgari ücretle ilgili de şunları kaydetti:Bakan Bilgin, konuşmasının devamında, şunları söyledi:
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, asgari ücret, ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çalışanların enflasyona karşı korunması görevimizdir

14:36 29.06.2022 (güncellendi: 14:42 29.06.2022)
© AAAsgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam gündemiyle bugün toplandı. Toplantı öncesinde taraflar açıklamalarda bulundu.
Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunuluyor.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.
TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Son beş aydır enflasyonda olan bu yüksek artıştan kaynaklanan bir iş. Ben özellikle bu toplantıyla ilgili bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başladı. "Bugün 3600 ile ilgili Meclis'te bir yasa tasarısı var. Uzun yıllar çalıştınız. Kamuoyunun önemli sorunlarından bir tanesiydi. Emeklilerle ilgili bir düzenleme var. İnşallah oraya getirdiğiniz rakamları yukarıya çekerseniz daha iyi olur" diyen Atalay, asgari ücretle ilgili de şunları kaydetti:
"Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ay sonra aldığımız bu zam eridi. Çalışanlar bu ülkede en büyük sıkıntıyı çeken kesim. Temennim, oluşan enflasyon ortada, bu çerçevede asgari ücretliyi dar ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu, temenni ediyorum."
Bakan Bilgin, konuşmasının devamında, şunları söyledi:

"Türkiye, tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu. Bundan bütün çalışanlar hatta, orta sınıf da memnun olmuştu. Asgari ücret, sadece asgari ücretlilerle sınırlı değil, toplumsal etkileri var. Bir iş yerinde asgari ücret belirlenince, çalışanların ücreti de yukarıya doğru çekiliyor. Asgari ücretin sınırlı etkisi olmadığını görmemiz lazım. Çalışanların enflasyona karşı korunması görevimizdir. Komisyonun çalışmaları yarın tamamlanabilir."

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