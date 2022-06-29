Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220629/turk-is-genel-baskani-atalay-asgari-ucrete-enflasyon-oraninda-artis-istedi-1058105011.html
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, "İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T18:31+0300
2022-06-29T18:33+0300
türkiye
asgari ücret
türk-iş
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058105109_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f4f225eac83c6a21c039b2670b746733.jpg
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, yıllık belirlenen asgari ücret konusunda uzun senelerden sonra ara zam için toplandıklarını belirtti.Yüksek enflasyon nedeniyle yılbaşında belirlenen asgari ücretin alım gücünün düştüğünü vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:Asgari ücretin yaygın ücrette dönüşme riskine dikkati çeken Atalay, asgari ücretteki artışın nitelikli iş ve işçiye de yansıtılması gerektiğini dile getirdi.Atalay, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden sadece 100'ünde sendikaların örgütlü olduğunu belirterek, "Bunlar ihracat yapıyor, iyi para kazanıyor. Bunların 400'ünde örgütlü değilsek burada herkesin düşünmesi lazım. Örgütsüz bir toplumda herkes asgari ücretli çalışan oluyor. Bizim bu konuda yasal bir düzenleme talebimiz var" dedi.Geçici işçilerin, taşeron işçilerin, EYT'lilerin, emeklilerin hükümetten talepleri olduğunu vurgulayan Atalay, torba kanun kapsamında Mecliste görüşülen en düşük emekli aylığının daha da artırılması gerektiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220629/turk-is-baskani-ergun-atalay-temennimiz-olusan-enflasyon-cercevesinde-beklentilerin-karsilanmasidir-1058096006.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1058105109_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34121f3df8a9e3ed0b7f20b4bfcaedaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
asgari ücret, türk-iş, enflasyon

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi

18:31 29.06.2022 (güncellendi: 18:33 29.06.2022)
© AATÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© AA
Abone olTelegram
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, "İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz" dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, yıllık belirlenen asgari ücret konusunda uzun senelerden sonra ara zam için toplandıklarını belirtti.
Yüksek enflasyon nedeniyle yılbaşında belirlenen asgari ücretin alım gücünün düştüğünü vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:
"Asgari ücretliler, sabit gelirliler, emekliler, toplumun sıkıntı çeken kesimi. İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz."
Asgari ücretin yaygın ücrette dönüşme riskine dikkati çeken Atalay, asgari ücretteki artışın nitelikli iş ve işçiye de yansıtılması gerektiğini dile getirdi.
Atalay, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden sadece 100'ünde sendikaların örgütlü olduğunu belirterek, "Bunlar ihracat yapıyor, iyi para kazanıyor. Bunların 400'ünde örgütlü değilsek burada herkesin düşünmesi lazım. Örgütsüz bir toplumda herkes asgari ücretli çalışan oluyor. Bizim bu konuda yasal bir düzenleme talebimiz var" dedi.
Geçici işçilerin, taşeron işçilerin, EYT'lilerin, emeklilerin hükümetten talepleri olduğunu vurgulayan Atalay, torba kanun kapsamında Mecliste görüşülen en düşük emekli aylığının daha da artırılması gerektiğini söyledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
EKONOMİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çalışanların enflasyona karşı korunması görevimizdir
14:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала