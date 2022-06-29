https://tr.sputniknews.com/20220629/turk-is-genel-baskani-atalay-asgari-ucrete-enflasyon-oraninda-artis-istedi-1058105011.html

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, "İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari... 29.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-29T18:31+0300

2022-06-29T18:31+0300

2022-06-29T18:33+0300

türkiye

asgari ücret

türk-iş

enflasyon

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, yıllık belirlenen asgari ücret konusunda uzun senelerden sonra ara zam için toplandıklarını belirtti.Yüksek enflasyon nedeniyle yılbaşında belirlenen asgari ücretin alım gücünün düştüğünü vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:Asgari ücretin yaygın ücrette dönüşme riskine dikkati çeken Atalay, asgari ücretteki artışın nitelikli iş ve işçiye de yansıtılması gerektiğini dile getirdi.Atalay, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden sadece 100'ünde sendikaların örgütlü olduğunu belirterek, "Bunlar ihracat yapıyor, iyi para kazanıyor. Bunların 400'ünde örgütlü değilsek burada herkesin düşünmesi lazım. Örgütsüz bir toplumda herkes asgari ücretli çalışan oluyor. Bizim bu konuda yasal bir düzenleme talebimiz var" dedi.Geçici işçilerin, taşeron işçilerin, EYT'lilerin, emeklilerin hükümetten talepleri olduğunu vurgulayan Atalay, torba kanun kapsamında Mecliste görüşülen en düşük emekli aylığının daha da artırılması gerektiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220629/turk-is-baskani-ergun-atalay-temennimiz-olusan-enflasyon-cercevesinde-beklentilerin-karsilanmasidir-1058096006.html

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asgari ücret, türk-iş, enflasyon