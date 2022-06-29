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Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram: Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram: Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok
İBB işbirliği ile 'İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları' sempozyumu düzenlenmesinin ardından görevden alındığı belirtilen Türk Ocakları İstanbul Şubesi... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
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Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nun Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alındığı açıklandı.Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, bu karara ilişkin, "Sosyal medyada paylaşılan yazı haricinde bana herhangi özel bir gerekçe sunulmadı. Sosyal medyadan kararı yayınlamışlar. Bu tarz kararlar bana göre, sadece sosyal medyadan duyurulacak şeyler değil, tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok. Türk Ocakları çalışma prensiplerinde her şube, kendi faaliyetine Türk Ocakları’na uygun olarak çevresel imkan ve şartları ile düzenler. İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri. Bu etkinlik de Türk Ocakları İstanbul Şubesi imkanları çerçevesinde düzenlenmiş bir faaliyet. Türk Ocakları tarihi boyunca etkinlikleri genel merkeze iletmek veya izin almak gibi bir prensip yoktur. Zaten biz siyasi mesajlar vermiyoruz, dolayısıyla izin alınacak bir durum yok" dedi.Fatih'te geçen pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin işbirliği ile İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlenmişti. Sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/gorevden-alindan-turk-ocaklari-istanbul-baskani-tepki-sebebi-nedir-anlamis-degilim-1058062101.html
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Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram: Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok

08:53 29.06.2022 (güncellendi: 08:56 29.06.2022)
© DHATürk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© DHA
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İBB işbirliği ile 'İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları' sempozyumu düzenlenmesinin ardından görevden alındığı belirtilen Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, "Bu tarz kararlar bana göre, sadece sosyal medyadan duyurulacak şeyler değil, tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok" dedi.
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nun Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alındığı açıklandı.
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, bu karara ilişkin, "Sosyal medyada paylaşılan yazı haricinde bana herhangi özel bir gerekçe sunulmadı. Sosyal medyadan kararı yayınlamışlar. Bu tarz kararlar bana göre, sadece sosyal medyadan duyurulacak şeyler değil, tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok. Türk Ocakları çalışma prensiplerinde her şube, kendi faaliyetine Türk Ocakları’na uygun olarak çevresel imkan ve şartları ile düzenler. İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri. Bu etkinlik de Türk Ocakları İstanbul Şubesi imkanları çerçevesinde düzenlenmiş bir faaliyet. Türk Ocakları tarihi boyunca etkinlikleri genel merkeze iletmek veya izin almak gibi bir prensip yoktur. Zaten biz siyasi mesajlar vermiyoruz, dolayısıyla izin alınacak bir durum yok" dedi.
Fatih'te geçen pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin işbirliği ile İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlenmişti. Sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.
'Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları-2' Sempozyumu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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