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Türkiye'nin emekli haritası: Her 5 emekliden 1'i İstanbul'da
Türkiye'nin emekli haritası: Her 5 emekliden 1'i İstanbul'da
İstanbul 2,6 milyon kişiyle en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, nüfusunun yüzde 27'si emeklilerden oluşan Zonguldak en fazla emekli yoğunluğuna sahip il... 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T12:14+0300
2022-06-29T12:14+0300
yaşam
yaşlı
yaşlı nüfus
emekli
türkiye
istanbul
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması yaptı.Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor.Yaklaşık beş emekliden biri yani emeklilerin yüzde 19'u İstanbul'da yaşıyor. İstanbul, 2,6 milyon kişiyle Türkiye'de en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, İstanbul'un ardından 1 milyon 79 bin emekliyle Ankara, 1 milyon 16 bin emekliyle İzmir, 586 bin emekliyle Bursa ve 400 bin emekliyle Antalya en fazla emekli nüfusa sahip iller olarak sıralanıyor.En az emekli Ardahan'daNüfusu 589 bin olan Zonguldak'ta 164 bin emekli yaşıyor. Şehirdeki kömür madenlerinden emekli olanların da etkisiyle nüfusunun yaklaşık yüzde 28'i emeklilerden oluşan Zonguldak, bu oranla Türkiye'nin en fazla emekli yoğunluğuna sahip kenti durumunda bulunuyor.Zonguldak'ın ardından Sinop, Balıkesir, Bartın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Rize ve Giresun emekli nüfusunun il nüfusuna oranının en yüksek olduğu şehirler olarak sıralanıyor.Emeklilerin büyükşehirlerde ve denize kıyısı olan illerde yaşadığı sonucuna ulaşılan raporda, 2 milyon 143 bin nüfusa sahip Şanlıurfa'da 83 bin, 1 milyon 141 bin nüfusa sahip Van'da ise 59 bin emeklinin olduğuna dikkati çekiliyor.Araştırmada, emekli sayısının en düşük olduğu iller Ardahan, Bayburt, Tunceli, Kilis ve Iğdır olarak sıralanıyor.Üç büyük şehirde 5 milyon emekli yaşıyorAraştırmanın sonuçlarını değerlendiren TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye'nin dört bir yanındaki 119 şubesi ve 1 milyonu aşkın üyesiyle TÜED'in emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.Ülkenin kalkınması için yıllarca alın teri döken emeklilere daha iyi hizmet verebilmek için Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması'nı yaptıklarını belirten Ergün, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220622/nufus-genel-mudurlugunden-usulsuzluk-iddialarina-yanit-tamamen-hayal-urunu-ve-dedikoduya-dayaniyor-1057768548.html
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yaşlı, yaşlı nüfus, emekli, türkiye, istanbul

Türkiye'nin emekli haritası: Her 5 emekliden 1'i İstanbul'da

12:14 29.06.2022
© DHAyaşlı, yaşlı nüfus
yaşlı, yaşlı nüfus - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
© DHA
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İstanbul 2,6 milyon kişiyle en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, nüfusunun yüzde 27'si emeklilerden oluşan Zonguldak en fazla emekli yoğunluğuna sahip il konumunda bulunuyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması yaptı.

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor.

Yaklaşık beş emekliden biri yani emeklilerin yüzde 19'u İstanbul'da yaşıyor. İstanbul, 2,6 milyon kişiyle Türkiye'de en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, İstanbul'un ardından 1 milyon 79 bin emekliyle Ankara, 1 milyon 16 bin emekliyle İzmir, 586 bin emekliyle Bursa ve 400 bin emekliyle Antalya en fazla emekli nüfusa sahip iller olarak sıralanıyor.

En az emekli Ardahan'da

Nüfusu 589 bin olan Zonguldak'ta 164 bin emekli yaşıyor. Şehirdeki kömür madenlerinden emekli olanların da etkisiyle nüfusunun yaklaşık yüzde 28'i emeklilerden oluşan Zonguldak, bu oranla Türkiye'nin en fazla emekli yoğunluğuna sahip kenti durumunda bulunuyor.

Zonguldak'ın ardından Sinop, Balıkesir, Bartın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Rize ve Giresun emekli nüfusunun il nüfusuna oranının en yüksek olduğu şehirler olarak sıralanıyor.

Emeklilerin büyükşehirlerde ve denize kıyısı olan illerde yaşadığı sonucuna ulaşılan raporda, 2 milyon 143 bin nüfusa sahip Şanlıurfa'da 83 bin, 1 milyon 141 bin nüfusa sahip Van'da ise 59 bin emeklinin olduğuna dikkati çekiliyor.

Araştırmada, emekli sayısının en düşük olduğu iller Ardahan, Bayburt, Tunceli, Kilis ve Iğdır olarak sıralanıyor.

Üç büyük şehirde 5 milyon emekli yaşıyor

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye'nin dört bir yanındaki 119 şubesi ve 1 milyonu aşkın üyesiyle TÜED'in emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.
Ülkenin kalkınması için yıllarca alın teri döken emeklilere daha iyi hizmet verebilmek için Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması'nı yaptıklarını belirten Ergün, şöyle konuştu:
"Bu araştırma bize İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hemen hemen her beş kişiden birinin emekli olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bu üç ilimizdeki toplam emekli sayısı 5 milyonu buluyor. Bunun yanında, Ankara ve Konya dışında emekli nüfusu genel olarak denize kıyısı olan şehirlerde yoğunlaşıyor. Emeklilerimizin şehir tercihlerinde, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal yaşamı yanında denize kıyısı olan şehirler de belirleyici. Tüm bunlar hükümetin ve yerel yönetimlerin emeklilerin ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirecek yatırım ve faaliyetlere nerelerde yoğunlaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu araştırma bağlamında yetkililerin yaşlı ve emekli öncelikli politikalara ağırlık vermesini istiyoruz."
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