https://tr.sputniknews.com/20220629/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-nato-ukraynayi-ittifakta-gormek-istemiyor-1058107701.html
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: NATO, Ukrayna'yı ittifakta görmek istemiyor
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: NATO, Ukrayna'yı ittifakta görmek istemiyor
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Jovkva, NATO’nun Ukrayna'yı ittifakta görmek istemediğini açıkça söylediğini belirtti. 29.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-29T19:45+0300
2022-06-29T19:45+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, Bloomberg'e verdiği demeçte NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka katılmasını istemediğini kendilerine açıkça söylediğini ifade etti.Jovkva, “Ukrayna’ya ‘NATO üyesi değilsiniz, çünkü sizi istemiyoruz’ diyorlar. NATO bize hiç bir şey vermeyeceğini açıkça söylüyor” dedi.Batılı ülkeler Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam ederken Jovkva, ittifakın beklentilerini karşılamadığını belirterek, Madrid'deki zirveden beklentilerinin de düşük olduğunu kaydetti.Jovkva, Ukrayna'nın özel operasyon başlamadan önce NATO’dan silah, 24 Şubat'tan sonra ise uçuşa yasak bölge ve ittifaka üyelik istediğini ancak ülkenin “hiçbir yanıt almadığını" vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/abd-nato-ve-ab-ucgeninde-ukrayna-ve-moldovanin-aday-ulkeligi-kasitli-olarak-yapildi-1058042509.html
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: NATO, Ukrayna'yı ittifakta görmek istemiyor
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Jovkva, NATO’nun Ukrayna'yı ittifakta görmek istemediğini açıkça söylediğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, Bloomberg'e verdiği demeçte NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka katılmasını istemediğini kendilerine açıkça söylediğini ifade etti.
Jovkva, “Ukrayna’ya ‘NATO üyesi değilsiniz, çünkü sizi istemiyoruz’ diyorlar. NATO bize hiç bir şey vermeyeceğini açıkça söylüyor” dedi.
Batılı ülkeler Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam ederken Jovkva, ittifakın beklentilerini karşılamadığını belirterek, Madrid'deki zirveden beklentilerinin de düşük olduğunu kaydetti.
Jovkva, Ukrayna'nın özel operasyon başlamadan önce NATO’dan silah, 24 Şubat'tan sonra ise uçuşa yasak bölge ve ittifaka üyelik istediğini ancak ülkenin “hiçbir yanıt almadığını" vurguladı.